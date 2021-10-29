При цьому в "Мета Юей" підкреслили, що за останню добу у них виросла кількість переглядів на 26,5%.

Український портал "Мета Юей" нейтрально ставиться до ситуації з перейменуванням компанії Facebook на аналогічну назву українського порталу – Meta.

Про це менеджмент компанії зазначив у коментарі для УНІАН.

"Це (перейменування Facebook на Мeta - УНІАН) на нас ніяк не впливає, оскільки представництва юридичного чи фактичного Facebook в Україні немає і, відповідно, жодних претензій один до одного бути не може у юридичній площині… Чи звертався Facebook до нас з проханням купити наш проект? Ні, такого не було", - повідомили в "Мета Юей".

На уточнююче запитання, чи готові в "Мета Юей" продати свій портал у випадку такої пропозиції від Facebook, у компанії відповіли, що це "складне питання, насправді, ми про це не думали".

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При цьому в "Мета Юей" підкресли, що ситуація з перейменуванням для них була також неочікуваною, як і для усіх інших, але сприймається компанією позитивно.

"Ситуація для нас була така ж неочікувана, як і для всіх, але ми сприйняли її достатньо позитивно, а вся подальша реакція у вигляді народної творчості з мемами про цю новину нас тільки, мабуть, порадувала", - зазначили в "Мета Юей".

В компанії також зазначили, що у зв’язку з цією подією на їхньому порталі збільшилася кількість відвідувань.

"Кількість відвідувань головної сторінки сайту за день виросла на 26,5% - до 52 тисяч", - повідомили в "Мета Юей".

Як повідомляв УНІАН, засновник Facebook Марк Цукерберг 28 жовтня оголосив про зміну імені компанії - вона називатиметься Meta.

При цьому в Україні є портал з аналогічною назвою, який з’явився ще у 1998 році.

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Автор: Богдан Слуцький