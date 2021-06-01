Астрофізик, який займається пошуком позаземного життя, пояснив, чому нерозпізнані об'єкти в небі - це швидше російські безпілотники, ніж інопланетні технології.

Минулого місяця в телевізійній програмі 60 Minutes вийшов фрагмент, присвячений останнім спостереженням пілотів ВМС США за НЛО. Спогади військових супроводжували відео, записані камерами на борту їхніх літаків. На цих кадрах було те, що американський уряд тепер називає "неідентифікованими повітряними феноменами".

"На хвилі цих загадкових контактів люди питають мене, що я думаю про НЛО і прибульців. Вони запитують, тому що я астрофізик, який бере участь в пошуках позаземного розуму. Мої колеги і я нещодавно отримали один з перших грантів NASA на пошуки ознак розвинених технологій на планетах за межами нашої Сонячної системи", - пише на сторінках Washington Post професор астрофізики з Університету Рочестера Адам Френк.

Читайте такожBloomberg: Ми живемо у світі наукової фантастикиВін нагадує, що у Всесвіті існує близько 10 мільярдів трильйонів планет, потенційно придатних для життя. І це збільшує шанси існування інопланетних цивілізацій. Френк нагадує, що спостереження за НЛО почалися щонайменше в 1947 році. В популярних уявленнях вони досі лишаються синонімом доказів існування інопланетян. Але, з точки зору науки, виправдати такий зв'язок важко.

Існують хороші причини шукати позаземне життя. Але також є й причини не робити висновки, що спостереження НЛО доводять, що воно існує. Можна почати з контактів пілотів ВМС з нерозпізнаними апаратами. Деякі з них розповідають, що бачили в небі об'єкти, схожі на драже "Тік-Так" чи інших незвичних форм. На записах, зроблених бортовими камерами літака, видно аморфні форми, які рухаються несподіваним способом. Деякі з них ковзають по поверхні океану, а потім зникають під нею. Це може виявитися позаземною технологією, здатною порушувати відомі людству закони фізики. Але в реальності, всі ці відео й розповіді мало що дають.

Перш за все, тому що особисті спогади, які часто надзвичайно неточні, не дають достатньо інформації для емпіричних досліджень. Вчені не можуть точно виміряти відстань чи швидкість об'єкта на основі свідчень пілотів. "Здавалося, що воно близько", або "воно рухалося дуже швидко", - все це надто розмиті дані для науки. Тож вченим потрібні точні заміри з різних точок, зроблені пристроями, які фіксують хвилі різної довжини (видимі, інфрачервоні, радіо-хвилі). Такі дані можуть сказати нам, чи об'єкт рухався завдяки двигуну або чи складався він з матеріалів, яких у нас землян немає.

Читайте такожАмериканські військові зняли НЛО: Пентагон підтвердив справжність відеоЧи дають наявні відео такі дані? Нажаль, ні. Деякі дослідники й справді використовують відеозаписи для простих оцінок прискорення чи інших характеристик польоту НЛО. Але результати завжди були в кращому випадку неоднозначними. Скептики вже вказали на те, що рухи НЛО на відео можуть бути артефактами оптики відеокамер і систем відстеження.

"Також варто брати до уваги здоровий глузд. Якщо прибульці справді нас часто провідують на Землі, чому вони просто не приземляться на порозі Білого дому й не заявлять про себе? Існує поширене твердження, напевне, найкраще проілюстроване серіалом "X-файли", що ці істоти мають якісь таємні причини ховатися від нас. Але якщо місія цих прибульців вимагає непомітності, тоді вони надзвичайно некомпетентні", - йдеться в статті.

Френк запевняє, що він з великим інтересом прочитає звіт розвідки США про НЛО, який Конгрес повинен отримати до кінця місяця. Також від підтримує ретельне розслідування феномену нерозпізнаних об'єктів за допомогою найкращих наукових інструментів. І це розслідування повинне бути повністю прозорим.

"Але пояснення можуть виявитися більш прозаїчними. Наприклад, можливо, що НЛО - це безпілотники, відправлені суперниками, такими як Росія чи Китай, для перевірки нашої оборони. Вони провокують наших пілотів вмикати свої радари й інші детектори і тим самим викрити наші можливості електронної розвідки. США колись вдавалися до такої стратегії, щоб перевірити чутливі радари СРСР. Ця гіпотеза може й звучить перебільшено, але вона менш екстремальна, ніж припущення про візити інопланетян", - йдеться в статті.

Френк додає, що найбільше в історії про НЛО його розчаровує той факт, що вчені, як він і його колеги, справді збирають дані, здатні підтвердити існування позаземного розумного життя. Але ці докази включають висновки про феномени на іншому кінці галактики, а не про щось, що літає десь в земній атмосфері. Потужні телескопи, які скоро запрацюють, будуть здатні виявити вогні міст на інших планетах на орбіті далеких зірок. Або ж вони дозволять виявити помітні сліди промислових газів в атмосферах цих світів.

Читайте такожПадіння загадкової вогняної кулі в небі над Японією потрапило на відеоАле якщо всі ці "технологічні сліди" вдасться виявити, вчені дуже сильно постараються, щоб виключити будь-які шанси появи помилки чи інших альтернативних пояснень. Для цього будуть потрібні час і ретельна робота. Робота науки, попри всю захопливість, здебільшого до болю методична й нудна.

"Але це та ціна, яку ми платимо, тому що не хочемо просто вірити. Ми хочемо знати", - пише астрофізик.

Документи ЦРУ про НЛО: що відомо

Більшість розсекречених документів відредаговані, а загальна якість фотокопій досить низька.

Дані не містять інформацію про контакти з інопланетянами.

Наводяться звіти про інциденти, пов'язані зі спостереженням аномальних атмосферних явищ, багато з яких залишаються незрозумілими.

Використовувані в документах терміни, наприклад, "аномальні літальні апарати" (Anomalous Aerial Vehicles), не є синонімами інопланетних кораблів, а просто є якимись об'єктами, які очевидці не змогли впізнати.

У ЦРУ підтвердили, що оприлюднені дані стосуються розслідувань щодо НЛО.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань