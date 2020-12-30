Документ буде включати дані про всі нерозпізнані об'єкти в американському повітряному просторі, а також аналіз потенційних загроз від таких апаратів.

Федеральні агенції США повинні опублікувати звіт про НЛО за менш ніж 180 днів. І це станеться завдяки положенням, включеним у законопроект про виділення 2,3 трильйонів доларів на заходи стимуляції й витрати уряду, який президент Дональд Трамп підписав у неділю.

Читайте такожПентагон підтвердив, що створює групу для дослідження НЛОЯк пише Newsweek, у звіті Комітету з питань розвідки, прикріпленому до закону "Про дозвіл на розвідку в 2021 році", вказано, що директор Національної розвідки США, міністр оборони країни і голови відповідних відомств повинні подати звіт комітетам Конгресу з питань розвідки й військової служби. Цей документ повинен стосуватися "невстановлених повітряних феноменів (які також називають "аномальними повітряними апаратами"), включно з об'єктами, за якими велося спостереження і які не були ідентифіковані". При цьому, Пентагон, розвідка й інші відомства повинні подати звіт впродовж 180 днів після схвалення закону.

Голова комітету сенатор Марко Рубіо також попросив, що звіт включав детальні аналізи даних ФБР, зібраних під час розслідування "вторгнень нерозпізнаних повітряних феноменів" у заборонені зони повітряного простору США. А також щоб він містив розвідувальні дані, зібрані Службою морської розвідки США. Крім того, військових попросили скласти аналіз потенційних загроз від НЛО для національної безпеки країни, а також оцінити, чи можуть нерозпізнані об'єкти бути пов'язані з "іноземними ворогами".

Запит про звіт щодо НЛО з'явився після того, як Пентагон опублікував три раніше засекречені відео контактів з такими об'єктами. Їх зняли пілоти ВМС США в 2004 і 2015 роках.

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Переклад: Лесь Димань