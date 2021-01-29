Вчений досліджував озонові діри в атмосфері.

Нідерландський хімік, лауреат Нобелівської премії Пауль Крутцен помер у віці 87 років.

Читайте такожПомер нобелівський лауреат з українським корінням, який зробив одне з найважливіших відкриттів у фізиціПро це повідомляється в "Твіттері" Інституту хімії Товариства Макса Планка в німецькому місті Майнц, в якому вчений пропрацював більше 20 років.

"Дуже засмучені смертю піонера досліджень у сфері зміни клімату і переможця Нобелівської премії в 1995 році Пауля Крутцена, колишнього директора Інституту Макса Планка. Дослідження Крутцена передбачило появу озонової діри і послужило підставою для всесвітньої заборони на озоноруйнуючі речовини", - йдеться в повідомлення.

Що вивчав Пауль Крутцен

Вчений досліджував озонові діри в атмосфері. Він разом з Маріо Моліною і Роуландом Шервудом виявив, що оксиди азоту руйнують шар озону, який захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання Сонця. У 1995 році за це відкриття вчені отримали Нобелівську премію з хімії.

Чим відомий Крутцен

Крутцен став одним з найбільш відомих вчених, що вивчають глобальне потепління і привернув увагу світу до цього явища. Він також є автором теорії ядерної зими, ймовірного стану клімату Землі в разі глобальної ядерної війни.

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Автор: УНІАН