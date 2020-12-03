Апокаліптичні пожежі і повені, циклони і урагани все частіше стають новою нормою.

Сьогодні наша планета знаходиться в "дуже важкому стані", тому як людство розв'язало самогубну війну проти природи, яка своєю чергою завдає "удару у відповідь" і екосистеми "зникають на наших очах".

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, пише Голос Америки.

Щороку людство втрачає по 10 млн гектарів лісу, океани "задихаються від пластмасових відходів". Забруднення повітря і води щорічно забирає життя 9 млн осіб, що більш ніж в 6 разів перевищує нинішні втрати від пандемії.

У двох нових авторитетних доповідях Всесвітньої Метеорологічної Організації та програми ООН із навколишнього середовища йдеться про те, "наскільки ми близькі до кліматичної катастрофи", підкреслив Гутерреш.

"2020 рік увійде до трійки найтепліших років за всю історію, навіть із урахуванням охолоджуючого ефекту явища "Ла-Нінья" в цьому році. Останнє десятиліття стало найтеплішим в історії людства. Температура океану досягла рекордно високого рівня. В Арктиці у 2020 році були зафіксовані виключно високі температури, більш ніж на 3 градуси Цельсія вище середнього, а в Північному Сибіру - більш ніж на 5 градусів. У жовтні площа арктичного льоду скоротилася до рекордного малого значення, а зараз його відновлення йде рекордно низькими темпами", - заявив генсек ООН.

Крім того, тане вічна мерзлота і, відповідно, виділяє метан, потужний парниковий газ. Апокаліптичні пожежі та повені, циклони й урагани все частіше стають новою нормою. За сезон ураганів, як зазначив Гутерреш, у північній частині Атлантики пройшло 30 ураганів, що більш ніж у два рази перевищує середній показник за довгі роки та є новим сезонним рекордом. Минулого року такі лиха обійшлися світу в 150 млрд доларів.

За словами генсека ООН, карантинний режим у зв'язку із COVID-19 призвів до тимчасового зменшення викидів і забруднення навколишнього середовища. Однак рівень вмісту вуглекислого газу все ще є рекордно високим і продовжує зростати. У 2019 році рівень вмісту вуглекислого газу досяг 148 відсотків від доіндустріального рівня. У 2020 році, попри пандемію, тенденція до підвищення збереглася. Показники вмісту метану злетіли ще вище - до 260%. Вміст закису азоту, який є потужним парниковим газом, який також завдає шкоди озоновому шару, збільшився на 123%.

У цілому, сьогодні, як заявив Гутерреш, обсяг викидів на 62% вище, ніж у 1990 році, коли почалися міжнародні переговори з клімату.

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Генсекретар ООН закликав у процесі подолання пандемії "не просто перезавантажити світову економіку, а й перетворити її".

"По-перше, в найближчі три десятиліття нам необхідно домогтися глобальної вуглецевої нейтральності. По-друге, ми повинні забезпечити глобальне фінансування діяльності в рамках Паризької угоди, яка є глобальним планом дій в кліматичній області. По-третє, ми повинні домогтися прориву в області адаптації, щоб захистити світ - і особливо найбільш вразливі народи і країни - від впливу клімату", - заявив Гутерреш.

Як зазначив Гутерреш, Євросоюз уже взяв на себе зобов'язання стати першим "кліматично нейтральним континентом" до 2050 року. Крім того, Велика Британія, Японія, Республіка Корея і понад 110 інших країн зобов'язалися забезпечити вуглецеву нейтральність до 2050 року. Майбутня адміністрація Сполучених Штатів, як підкреслив генсек ООН, поставила перед собою точно таку ж мету. Китай зобов'язався зробити це до 2060 року.

"Це означає, що до початку наступного року країни, на частку яких припадає понад 65% глобальних викидів вуглекислого газу і понад 70% світового ВВП, візьмуть на себе амбітні зобов'язання щодо забезпечення вуглецевої нейтральності", - додав Гутерреш.

Головною метою ООН на 2021 рік, особливо підкреслив Гутерреш, стане створення глобальної коаліції за забезпечення вуглецевої нейтральності.

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Автор: УНІАН