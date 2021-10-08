Причиною смерті айтішника стала хвороба.

6 жовтня у віці 47 років помер відомий український інтернет-підприємець і винахідник Олексій Мась.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook його брат Віктор Мась.

"Ти пішов з життя занадто рано...Ти вмів надихнути і зібрати однодумців для створення чогось інноваційного та нового", - написав він.

Також брат айтішника зазначив, що причиною смерті стала хвороба, при цьому не уточнивши яка саме.

Один з родичів Олексія розповів, що останні місяці він хворів, відмінивши всі онлайн-зустрічі.

Хто такий Олексій Мась

Олексій Мась - один з перших успішних українських інтернет-підприємців. Він створив сервіс Mail.ua, який пізніше був проданий Mail.ru, став співзасновником Української банерної мережі.

Також він запустив Infostore.org, який став найпопулярнішим файлообмінником в Україні та був закритий у 2008 році.

Впродовж трьох років Мась займав посаду керівника інноваційної лабораторії компанії "Київстар". В 2019 році він запустив проект щодо розробки крафтових соцмереж.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно після тривалої хвороби помер творець комп'ютера ZX Spectrum Клайв Сінклер. Йому був 81 рік.

Автор: Олег Давигора