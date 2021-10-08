6 жовтня у віці 47 років помер відомий український інтернет-підприємець і винахідник Олексій Мась.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook його брат Віктор Мась.
"Ти пішов з життя занадто рано...Ти вмів надихнути і зібрати однодумців для створення чогось інноваційного та нового", - написав він.
Також брат айтішника зазначив, що причиною смерті стала хвороба, при цьому не уточнивши яка саме.
Один з родичів Олексія розповів, що останні місяці він хворів, відмінивши всі онлайн-зустрічі.
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Хто такий Олексій Мась
Олексій Мась - один з перших успішних українських інтернет-підприємців. Він створив сервіс Mail.ua, який пізніше був проданий Mail.ru, став співзасновником Української банерної мережі.
Також він запустив Infostore.org, який став найпопулярнішим файлообмінником в Україні та був закритий у 2008 році.
Впродовж трьох років Мась займав посаду керівника інноваційної лабораторії компанії "Київстар". В 2019 році він запустив проект щодо розробки крафтових соцмереж.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно після тривалої хвороби помер творець комп'ютера ZX Spectrum Клайв Сінклер. Йому був 81 рік.