Традиційна весняна презентація Apple може подарувати нам багато сюрпризів.

20 квітня відбудеться традиційна весняна презентація Apple, на якій компанія представить нові продукти. Що саме покаже корпорація - заздалегідь невідомо, але користувачі інтернету вже мають кілька припущень. У представлених Apple запрошеннях і логотипі побачили таємні послання, в яких компанія можливо зашифрувала свої майбутні продукти. 20 квітня стане відомо, наскільки правдивими виявилися припущення.

Apple Pencil

За однією з версій, 20 квітня Apple представлять новий стилус (розумний олівець) Apple Pencil 3 з підпружиненою кнопкою. На це натякає загогуліна в логотипі презентації, яку явно малювали розумним олівцем.

Нові iPad Pro 2021

Зазвичай навесні компанія оновлює iPad, і ця презентація навряд чи буде винятком. На ній можуть показати iPad Pro 2021 з поліпшеним mini-LED дисплеєм і високою якістю зображення, а також iPad mini 6 з великим екраном і Touch ID. Нові iPad очікують побачити не тільки шанувальники Apple - їх анонс також пророкує Bloomberg.

Новий iMac

Оновлення Mac також може бути показано 20 квітня, але цей варіант малоймовірний. З перехопленого листування компанії відомо, що виробництво цих пристроїв перенесено на майбутнє. Однак якщо Apple дійсно покажуть новий Mac, то швидше за все він буде оснащений процесором M1 і 24-дюймовим екраном. Також може з'явитися спеціальна версія iMac з 32-дюймовим екраном, який замінить iMac Pro.

AirTags

Ще один можливий продукт - розумні GPS-маячки AirTags, вихід яких очікували ще у 2020 році. Цей аксесуар може бути прикріплений до будь-якого продукту Apple і за допомогою спеціального додатка дозволить знайти загублений предмет, навіть якщо він не підключений до мережі. Поки що ніхто не знає, як можуть виглядати маячки.

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Автор: Катерина Пулатова