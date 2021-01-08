У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно здійснила перший запуск у 2021 році.
Про це повідомляє ITC.ua.
Читайте такожSpaceX показала повний запис, як корабель Starship вибухнув при посадці (фото, відео)
Ракета Falcon 9 вивела на орбіту турецький супутник зв'язку Türksat 5A.
Ракета із супутником стартувала о 04:16 за київським часом з пускового майданчика комплексу SLC-40 на мисі Канаверал.
Через дві з половиною хвилини перша ступінь відокремилася, а на дев'ятій хвилині після запуску вона здійснила посадку на морську платформу «Just Read the Instructions» в Атлантичному океані.
Deployment of Turksat 5A confirmed pic.twitter.com/M1Ie1018JH— SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021
Друга ступінь відпрацювала штатно і доставила супутник на заплановану геоперехідну орбіту.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA— SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021
До остаточної геостаціонарної орбіти в точку стояння 31° В.Д. на висоті 35 786 км апарат дістанеться за допомогою власних плазмових двигунів.
Turksat-5A
Turksat-5A створений Airbus Defence and Space на платформі Eurostar E3000EOR (порожниною електрична версія Eurostar E3000) і буде використовуватися оператором супутникового зв'язку Turksat для телекомунікаційних послуг для цілей ефірного мовлення. Геостаціонарний супутник охопить Туреччину, країни Європи, північ Африки та країни Близького Сходу.
Супутник оснащений 42 передавачами Ku-діапазону загальною пропускною здатністю 50 Гбіт/с.маса супутника — 3,4 тонни. Живлення апарату забезпечуватимуть дві розгортаються сонячних панелі, розрахунковий термін експлуатації звичайний-15 років.
Starlink: що відомо про проект Ілона Маска
- SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом. З початку року SpaceX провела вже 13 запусків в інтересах Starlink, довівши орбітальне угруповання до 893 апаратів, і до кінця цього року компанія Ілона Маска планує виконати ще два запуски. Тобто, до кінця року у SpaceX буде без малого 1000 супутників Starlink.
- Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт/с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримках і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.
- SpaceX поки не говорила, ні у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ні скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.
- 25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram