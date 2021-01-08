Ракета із супутником стартувала о 04:16 за київським часом зі пускового майданчика комплексу SLC-40 на мисі Канаверал.

У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно здійснила перший запуск у 2021 році.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Ракета Falcon 9 вивела на орбіту турецький супутник зв'язку Türksat 5A.

Ракета із супутником стартувала о 04:16 за київським часом з пускового майданчика комплексу SLC-40 на мисі Канаверал.

Через дві з половиною хвилини перша ступінь відокремилася, а на дев'ятій хвилині після запуску вона здійснила посадку на морську платформу «Just Read the Instructions» в Атлантичному океані.

Deployment of Turksat 5A confirmed pic.twitter.com/M1Ie1018JH — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

Друга ступінь відпрацювала штатно і доставила супутник на заплановану геоперехідну орбіту.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

До остаточної геостаціонарної орбіти в точку стояння 31° В.Д. на висоті 35 786 км апарат дістанеться за допомогою власних плазмових двигунів.

Turksat-5A

Turksat-5A створений Airbus Defence and Space на платформі Eurostar E3000EOR (порожниною електрична версія Eurostar E3000) і буде використовуватися оператором супутникового зв'язку Turksat для телекомунікаційних послуг для цілей ефірного мовлення. Геостаціонарний супутник охопить Туреччину, країни Європи, північ Африки та країни Близького Сходу.

Супутник оснащений 42 передавачами Ku-діапазону загальною пропускною здатністю 50 Гбіт/с.маса супутника — 3,4 тонни. Живлення апарату забезпечуватимуть дві розгортаються сонячних панелі, розрахунковий термін експлуатації звичайний-15 років.

Starlink: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом. З початку року SpaceX провела вже 13 запусків в інтересах Starlink, довівши орбітальне угруповання до 893 апаратів, і до кінця цього року компанія Ілона Маска планує виконати ще два запуски. Тобто, до кінця року у SpaceX буде без малого 1000 супутників Starlink.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт/с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримках і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила, ні у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ні скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.

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Автор: УНІАН