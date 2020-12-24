Інцидент стався 10 грудня.

Компанія Ілона Маска SpaceX показала повне відео, як перший прототип міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship SN8 розбився при посадці в центрі стартового поля в Техасі.

Читайте такожSpaceX знову спробує відправити у тестовий політ прототип корабля для польотів на Марс (відео)Ролик опубліковано на Youtube-каналі SpaceX.

Інцидент стався 10 грудня. Прототип набрав висоту 12,5 км і повернувся на землю за 6 хвилин 42 секунди після старту.

Тестову модель багаторазового міжпланетного корабля Starship вперше запустили на значну висоту, щоб перевірити її аеродинаміку і можливість здійснювати керовану вертикальну посадку в задану точку.

Невдала посадка Starship: подробиці

Starship SN8 запускали з пускового комплексу в місті Бока Чіка, штат Техас.

Як заявив Ілон Маск, посадка була невдалою через малий тиск палива в малому Баку в носі корабля. Саме через це швидкість приземлення була занадто великою. Разом з тим він зазначив, що випробування вийшли вдалими:

"Успішний підйом, перемикання на верхні баки і точне управління закрилками до точки приземлення! Ми отримали всі необхідні дані! Вітаємо команду SpaceX, чорт забирай!".

У SpaceX після невдалої посадки зазначили: "Відмінний тест. Вітаємо команду Starship".

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Автор: УНІАН