Платформа зірвалася з опорних веж через розрив тросів і звалилася на чашу рефлектора діаметром близько 305 метрів.

National Science Foundation опублікувала запис моменту, як зруйнувалася 900-тонна платформа-випромінювач легендарного телескопа «Аресібо» в Пуерто-Ріко.

Відеозапис зроблений з двох ракурсів.

Читайте такожТелескоп Hubble сфотографував космічну "країну чудес" (фото)

На ньому видно, що платформа зірвалася з опорних веж через розрив тросів і впала на чашу рефлектора діаметром близько 305 метрів. Обрив і падіння зайняли близько 15 секунд.

Телескоп з серпня перебував в аварійному стані. У листопаді його вирішили вивести з експлуатації і підірвати, оскільки був ризик "катастрофічного обвалення".

Нагадаємо, руйнування конструкції телескопа почалося ще в серпні 2020 року. Тоді обірвався один з допоміжних тросів, який пробив дірку в антені. Через кілька місяців впав один з головних тросів, на якому трималася платформа. Фахівці обсерваторії з'ясували, що через обвалення конструкція телескопа стала занадто нестійкою і ремонт становив загрозу для робітників. Було прийнято рішення зупинити роботу обсерваторії. Спостереження за небом припинилися 20 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко