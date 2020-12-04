National Science Foundation опублікувала запис моменту, як зруйнувалася 900-тонна платформа-випромінювач легендарного телескопа «Аресібо» в Пуерто-Ріко.
Відеозапис зроблений з двох ракурсів.
Читайте такожТелескоп Hubble сфотографував космічну "країну чудес" (фото)
На ньому видно, що платформа зірвалася з опорних веж через розрив тросів і впала на чашу рефлектора діаметром близько 305 метрів. Обрив і падіння зайняли близько 15 секунд.
Телескоп з серпня перебував в аварійному стані. У листопаді його вирішили вивести з експлуатації і підірвати, оскільки був ризик "катастрофічного обвалення".
Нагадаємо, руйнування конструкції телескопа почалося ще в серпні 2020 року. Тоді обірвався один з допоміжних тросів, який пробив дірку в антені. Через кілька місяців впав один з головних тросів, на якому трималася платформа. Фахівці обсерваторії з'ясували, що через обвалення конструкція телескопа стала занадто нестійкою і ремонт становив загрозу для робітників. Було прийнято рішення зупинити роботу обсерваторії. Спостереження за небом припинилися 20 листопада.
Вас також можуть зацікавити новини
- Вчені виявили залишки Всесвіту, які існували до Великого вибуху
- Вчені зловили дивні сигнали з галактики, до якої 3 мільярди світлових років
- NASA планує зробити з кратера на Місяці гігантський телескоп (фото)
- Розкрито результати пошуку інопланетян у сузір'ї вітрила
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram