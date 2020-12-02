Впав опромінювач антени, який тримався на тросах над дзеркалом відбивача телескопа.

У Пуерто-Рико зруйнувалася одна з найбільших у світі астрономічних обсерваторій "Аресібо".

Про це повідомляє РБК із посиланням на Національний науковий фонд США (NSF).

Впав опромінювач антени, який тримався на тросах над дзеркалом відбивача телескопа.

"Інструментальна платформа 305-метрового телескопа в обсерваторії "Аресібо" в Пуерто-Ріко впала приблизно о 7:55 ранку (за місцевим часом) 1 грудня, що призвело до пошкодження антени і навколишніх об'єктів", - йдеться в повідомленні.

У NSF уточнили, що в результаті обвалення ніхто не постраждав. Зараз експерти оцінюють збиток і потенційну екологічну загрозу через обвалення конструкції.

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Руйнування конструкції телескопа почалося ще в серпні 2020 року. Тоді обірвався один із допоміжних тросів, який пробив дірку в антені. Через кілька місяців впав один з головних тросів, на якому трималася платформа. Фахівці обсерваторії з'ясували, що через обвалення конструкція телескопа стала занадто нестійкою і ремонт становив загрозу для робітників. Було прийнято рішення зупинити роботу обсерваторії. Спостереження за небом припинилися 20 листопада.

16 листопада 1974 року з обсерваторії "Аресібо" був відправлений радіосигнал в напрямку зоряного скупчення М13 в сузір'ї Геркулеса на відстані 25 тис. світлових років від нашої планети. У ньому вчені Френк Дрейк і Карл Саган зашифрували повідомлення з даними про ДНК людини, Сонячну систему та основні хімічні елементи на Землі. Вони припустили, що цей сигнал допоможе позаземним цивілізаціям дізнатися, що вони не одні у Всесвіті.

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Автор: УНІАН