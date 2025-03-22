Будуть потрібні місяці лабораторних досліджень, щоб підтвердити відкриття нових видів.

Учені працювали біля узбережжя Антарктиди, коли це сталося: 13 січня від крижаного щита відколовся гігантський айсберг завдовжки близько 30 кілометрів, відкривши ділянку океану, що не бачила сонячного світла десятиліттями.

Як пише The Washington Post, команда, що перебувала на борту дослідницького судна Falkor (too), вирішила обстежити морське дно в зоні, яка щойно оголилася. До цього моменту жодна людина не вивчала цю частину глибокого моря.

"Це один із тих випадків, коли кидаєш усе, чим займаєшся", - розповіла головний науковий співробітник експедиції Патрісія Ескете.

Відео дня

Зазначається, що спочатку очікування були низькими - вчені не думали, що під таким товстим крижаним покривом може бути багате життя.

Але те, що команда виявила під айсбергом, їх здивувало: гігантські морські павуки, восьминоги, крижані риби, корали і губки, зокрема губка у формі вази, вік якої, можливо, сягає кількох сотень років. Дослідники вважають, що зможуть описати десятки нових для науки видів. Ескете сказала:

"Ми були справді вражені тим, наскільки різноманітною і багатою виявилася екосистема там, внизу".

Важливо, що це відкриття не тільки підтверджує, що життя здатне проникнути у найвіддаленіші куточки планети - навіть під дрейфуючими льодовиками, - а й надає важливу наукову базу для розуміння того, як глибоководні екосистеми можуть змінюватися на тлі глобального потепління.

"Вони опинилися в потрібному місці в потрібний час і змогли побачити цілу екосистему", - сказала Джьотіка Вірмані, голова некомерційного інституту Schmidt Ocean Institute, який підтримав дослідження.

Під час експедиції, що тривала близько місяця, дослідники за допомогою дистанційно керованого апарату знімали відео, робили фотографії та збирали зразки з дна в найглибших зонах біля берегів Антарктиди.

Команда також вивчила віддалені райони моря Беллінсгаузена, що знаходяться далі від крижаного щита. Серед потенційно нових видів - ракоподібні, морські равлики, черв'яки та риби.

Будуть потрібні місяці лабораторних досліджень, щоб підтвердити відкриття нових видів. Після минулорічної експедиції біля узбережжя Чилі вчені з того ж інституту описали понад 70 нових видів, включно з крабами-відлюдниками і морськими равликами, раніше невідомими науці.

Цікаво, що у випадку з Антарктидою найбільша загадка полягає не в якійсь конкретній істоті, а в цілій екосистемі: як узагалі під настільки масивним шаром льоду може існувати таке багате життя.

"В інших частинах океану харчування для мешканців морського дна забезпечують організми, здатні до фотосинтезу, - їхні залишки осідають на дно. Але під темним антарктичним льодом такого не відбувається", - сказано в статті.

Замість цього поживні речовини, мабуть, приносяться океанськими течіями, талими водами льодовиків або іншими ще не до кінця вивченими джерелами. Вірмані зазначила:

"Тепер це стало найважливішим напрямком наукових досліджень завдяки зробленому відкриттю".

Вивчення Антарктиди

Вчені зняли на відео гігантського глибоководного павука, що повзає по дну океану, що проливає більше світла на різноманітність підводних павукоподібних. Дослідники з Інституту океанології імені Шмідта помітили морського павука розміром з обідню тарілку приблизно за 2 км під крижаними поверхневими водами Південних Сандвічевих островів, ланцюга вулканічних островів недалеко від Антарктиди.

Вас також можуть зацікавити новини: