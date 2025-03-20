Розміри морських павуків варіюються від нескінченно малих до таких великих, як обличчя дорослої людини або сервірувальна тарілка середнього розміру.

Вчені зняли на відео гігантського глибоководного павука, який повзає по дну океану, що проливає більше світла на різноманітність підводних павукоподібних.

Як пише The Independent, дослідники з Інституту океанології імені Шмідта помітили морського павука розміром з обідню тарілку приблизно за 2 км під крижаними поверхневими водами Південних Сандвічевих островів, ланцюга вулканічних островів недалеко від Антарктиди.

Цікаво, що морські павуки, або пікногоніди, є далекими родичами наземних павуків і можуть сягати понад 50 см у розмаху лап. Вони можуть бути "численними" і "надзвичайно великими" в полярних регіонах через "глибоководний гігантизм", явище, за якого кілька глибоководних тварин виростають більшими за своїх мілководних родичів.

Види, що демонструють глибоководний гігантизм, включають колосального кальмара, велику червону медузу, глибоководного ската і восьминога-краплю.

Вчені припускають, що ці види виростають такими великими, тому що низькі температури навколишнього середовища сприяють повільному метаболізму. Інститут океану Шмідта пояснив:

"Величезний тиск і низькі температури, які є нездоланними перешкодами для любителів суші, таких як люди, дають змогу деяким тваринам мати дуже повільний метаболізм і здатність досягати гігантських розмірів".

Зазначається, що підвищена плавучість океану також дає змогу глибоководним організмам кидати виклик гравітації та виростати більшими порівняно з їхніми наземними побратимами.

"Плавучість океанського життя означає, що їм не потрібно боротися з гравітацією, і саме це дає змогу багатьом із них виростати до таких величезних розмірів, не руйнуючись під власною вагою", - пояснив інститут.

При цьому недоступність глибоководних середовищ навіть для просунутих підводних апаратів ускладнює вивчення таких істот.

Науковці виявили близько 1500 видів морських павуків і класифікували їх у загін "Pantapoda", що означає "всі ноги" згідно з Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США.

Однак не всі вони мають ноги і мають додаткові кінцівки. У них немає легенів, вони дихають через свій екзоскелет і не кусаються. Вони харчуються, висмоктуючи нутрощі м'якотілих морських форм життя, як-от медузи та актинії, використовуючи трубчасту частину свого тіла, звану хоботком.

За словами дослідників, розміри морських павуків варіюються від нескінченно малих до таких великих, як обличчя дорослої людини або сервірувальне блюдо середнього розміру.

Новини про вивчення павуків

Захоплення Кейна Крістенсена є справжнім жахом для арахнофоба. Протягом 20 років він працював із дуже небезпечними павуками в Австралійському парку рептилій, який розташований за 80 км на північ від Сіднея. Водночас завдяки увазі дослідника до цих істот, вчені змогли відкрити два нові види павуків.

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