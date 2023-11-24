Цей вид може вважати таку позу плавання корисною для лову здобичі.

Науковці виявили, що один із видів вудильників все життя плаває догори ногами. Цей вид, також званий Gigantactis, можна зустріти в усіх океанах світу на глибині приблизно від 900 до 2500 метрів.

Міжнародна група дослідників опублікувала підсумки своєї роботи в Journal of Fish Biology після того, як стала свідком дивних результатів на деяких підводних апаратах із дистанційним управлінням, пише Newsweek.

Gigantactis, мабуть, найбільш відомий своєю біолюмінесцентною приманкою, яка виходить із центру морди, завдяки якій отримав прізвисько "риба-ліхтар". Оскільки ці риби живуть у глибоких водах, люди рідко їх бачать, а це означає, що науковці дуже мало знають про їх поведінку.

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Цей вид вудильника вже бачили плаваючим догори дригом ще в 1999 році, проте досі вважалося, що це був одиничний випадок.

Ці риби відрізняються довгими приманками, які звисають з морди. Вперше дослідники помітили цей вид, що плаває догори ногами, біля жолоба Ідзу-Огасавара біля берегів Японії. Вчені продовжили вивчати дивну поведінку і виявили вісім прикладів інших вудильників, які демонструють таку поведінку у своєму глибоководному середовищі існування. Також стало ясно, що це не короткострокове явище: насправді риби плавали так постійно.

Пілот підводного апарату, що використовувався для цього дослідження, Ауке Прінс, описав, як вперше побачив таку поведінку. "Більшу частину часу риба плавала біля нашого променя світла, і ми бачили лише силует. При першому наближенні риба висіла у воді горизонтально і приблизно за дві хвилини попливла вгору/до поверхні, відігнувши ілліцій назад", - сказав він.

Необхідно провести додаткові спостереження, щоб підтвердити, чому риба поводиться таким чином, але дослідники вважають, що це сталося через довгу приманку. Дослідження припустило, що рибі легше маніпулювати приманкою, коли вона знаходиться в перевернутому положенні.

"Половина спостережень стосувалася цих вудильників, що плавають поблизу морського дна", - йдеться в дослідженні. Вчені помітили, що довгі приманки тягнулися до рослин на морському дні.

Це говорить про те, що цей вид може вважати таку позу плавання корисною для лову здобичі. Дослідження показало, що риби використовують приманку для переміщення рослин морським дном, займаючи ідеальне положення для лову здобичі, коли вона з'являється.

Інші новини про риб-монстрів

Як повідомляв УНІАН, раніше рідкісну рибу, схожу на монстра з фільмів жахів, викинуло на берег парку Кристал-Коув в Каліфорнії. Цей вид, який зазвичай зустрічається в глибинах океану, належить до риби-рибалки. Це не перший раз, коли цей тип глибоководних істот викидає на берег парку Кристал-Коув у Каліфорнії.

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