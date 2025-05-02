Вченим вдалося з'ясувати, яким був популярний транспорт у остров'ян і на скільки він був універсальним.

Швидкі, обтічні човни протягом століть допомагали рятувати життя і перевозити людей і вантажі небезпечними водами островів Сіллі.

Археологи підкреслили, наскільки важливими були маневрені, міцні "лоцманські човни" для остров'ян, нанісши на мапу 90 місць з ангарами, в яких розміщувалися човни, найбільш ранні з яких датуються 17 століттям, пише The Guardian.

Міцні та легкі з 6 веслами, човни перевозили лоцманів на кораблі, які плавали навколо архіпелагу, що розташований за 48 км від материкової частини південно-західної Англії.

Відео дня

Їх також використовували для рятувальних операцій на потопаючих кораблях, а також для підтримки будівництва та обслуговування маяків і перевезення людей і вантажів між островами.

Досі вченим не було відомо, скільки ангарів для човнів було на Сіллі в період розквіту цих незвичайних суден.

Провідний археолог проекту в археологічному відділі Корнуолла Кеті Паркс сказала: "Ми здивувалися, дізнавшись, скільки їх було колись. Ми припускали, що їх трохи більше дюжини, але не знали, скільки саме".

Дослідники з'ясували, що половина ангарів для човнів все ще існує, але у вигляді руїн або має деякі видимі останки. Кілька ангарів були відновлені. Їхні стіни зазвичай були зроблені з граніту, а дахи вкриті очеретям або очеретом, папороттю і соломою.

Ангари для човнів, за словами Паркс, легко впізнавані, тому що всі вони приблизно 10 на 3 м - тобто під розмір човна.

Проєкт наніс на карту вузькі міжприливні проходи, що йдуть від дверей човнових ангарів у глибоку воду, які були створені шляхом переміщення валунів, щоб звільнити прохід, достатній для спуску на воду човна. На острові Браєр вони відомі як дранги, а на острові Сент-Агнес це стежки.

Вчені також визначили стратегічні оглядові майданчики на вершині пагорба, включно з місцем, де колись була щогла, яка сигналізувала кораблям про те, що човен лоцмана виходить у море.

Росс Сіммондс, південно-західний регіональний директор Historic England, сказав: "Спадщина човнів і портів важлива для всіх - це частина нашої спільної морської історії".

Інші новини науки

Раніше вчені зробили революційне відкриття, що пояснює, чому восьминіг такий розумний. Дивовижне відкриття пролило світло на спільні моменти в еволюції цих двох абсолютно різних видів і кинуло виклик традиційним уявленням про інтелект тварин.

Вас також можуть зацікавити новини: