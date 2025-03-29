Археологи поки що не зрозуміли, чому нерідні діти були поховані в одній гробниці, але вважають, що їхній вік може бути підказкою.

У Месопотамії 5000 років тому люди бронзової доби побудували складні кам'яні гробниці, сповнені вражаючих похоронних речей і людських жертвоприношень.

Дослідники досі не розібралися в значенні цього ритуалу, але нове дослідження скелетів дає підказку: стать і вік, у якому людей приносили в жертву, пише Livescience.

"Той факт, що це здебільшого підлітки, захопливий і дивовижний. Це вказує на те, що вчені та історики насправді не надавали значення важливості підліткового віку як вирішального етапу в життєвому циклі людини", - прокоментував професор порівняльної археології в Університетському коледжі Лондона Девід Венгроу.

Відео дня

Це відкриття також може перевернути припущення про тип правління, який практикувала ця культура. Раніше вчені вважали, що це ієрархічне суспільство на чолі з королем, але ці поховання натякають на більш егалітарну організацію.

Зокрема, Венгру з колегами вивчили серію скелетів, знайдених на археологічному об'єкті Башур-Хююк на південному сході Туреччини. Башур-Хююк, що входив до складу стародавньої Месопотамії, датується періодом між 3100 і 2800 роками до н. е.

У новому дослідженні, опублікованому в Cambridge Archaeological Journal, дослідники провели аналіз ДНК на окремому наборі скелетів і представили більш детальний погляд на поховання, зосередившись на ідеї підліткового віку як важливого етапу життя в цьому суспільстві.

Аналіз стародавньої ДНК дев'яти скелетів з Башур-Хююк показав, що люди не були біологічно пов'язані один з одним. ДНК також показала, що більшість людей, яких вивчали дослідники, були жіночої статі.

"Таким чином, ми маємо справу з підлітками, зібраними разом або добровільно об'єднаними з біологічно неспоріднених груп для проведення дуже екстремальної форми ритуалу", - сказав Венгроу і додав, що значення ритуалу досі незрозуміле.

Річ у тім, що до цього вчені вважали, що основні поховання являли собою молодих королівських осіб із принесеними в жертву слугами. Але ця інтерпретація ґрунтувалася на ідеї, що ранні суспільства бронзового століття перетворилися на великі держави з королем на вершині соціальної ієрархії.

Тепер з'явилося більше археологічних свідчень того, що політичні системи бронзового століття були більш гнучкими. Суспільства в Месопотамії могли регулярно перемикатися між ієрархічним правлінням, заснованим на королі, і більш егалітарною соціальною організацією, де люди колективно приймають рішення.

"Ідея про те, що люди еволюціонували, щоб жити тільки в одній формі суспільства майже весь час, майже напевно невірна", - сказав Венгроу.

"Більш імовірно, що те, що ми бачимо в гробниці, є підмножиною більшої групи, інші члени якої пережили ритуальний процес і досягли повної зрілості",- висловив припущення вчений.

Згідно з дослідженням, цю більшу групу можна назвати "віковим набором".

Загалом в егалітарних суспільствах лідерство набувається, а не успадковується, але "вікові набори" і стать також можуть відігравати роль. Наприклад, старійшини можуть цінуватися за свою мудрість і досвід, а підлітки - за свої мисливські навички. У випадку з похованнями бронзового століття в Туреччині цей "віковий набір" підлітків міг бути посвяченими в стародавній культ або жертвами міжгрупової конкуренції чи насильства, зазначили дослідники.

"Наразі ми можемо сказати тільки те, що багато хто з підлітків, похованих у гробниці, не були жителями тієї місцевості, де їх поховали", - сказав учений.

Інші знахідки в Туреччині

Восени минулого року в Туреччині знайшли гробницю римського гладіатора, але без тіла. Гробниця на пагорбі Аясулук належала гладіатору на ім'я Євфрат, який жив у третьому столітті. Однак, річ у тім, що 200 років потому її повторно використовували як братську могилу для 12 осіб.

Також у Туреччині знайдено найдавнішу у світі підводку для очей.

Вас також можуть зацікавити новини: