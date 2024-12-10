Первозданний стан сокири змусив куратора музею запідозрити, що вона була захищена під водою протягом тисяч років.

Три роки 6-річний Бен Віттен зберігав у своїй кімнаті блискучий камінь, який він підібрав на пляжі Шоргхем, не підозрюючи, що в нього дійсно цінний предмет.

Пізніше він вирушив до Музею Вортінга на виставку кам'яного віку, де були виставлені предмети, дуже схожі на те, що він вважав просто крутим каменем на березі.

"Я просто подумав, що він має інакший вигляд, ніж усі інші гальки і камені", - сказав він BBC.

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Його сім'я зв'язалася з куратором музею Джеймсом Сейнсбері, який не очікував багато чого. Він сказав Live Science, що це був не перший раз, коли він отримував електронного листа про знахідку на пляжі.

Але при ближчому розгляді виявилося, що це не що інше, як справжня річ: рідкісна неандертальська сокира з важливого моменту в історії гомінінів, що робить її другою коли-небудь знайденою в Сассексі.

Первозданний стан сокири змусив куратора музею Джеймса Сейнсбері запідозрити, що вона була захищена під водою протягом тисяч років. Але Бен помітив її на пляжі та мав необхідні засоби, щоб ідентифікувати її як об'єкт, який потрібно зберегти.

Щойно Сейнсбері побачив фотографію, він одразу впізнав її як експерт, оскільки неандертальські сокири мають характерну форму: маленькі й темні двосторонні кремені. Він запросив Бена та його сім'ю до музею, щоб той міг вивчити її детальніше.

Цей камінь - не просто сокира, а мустьєрська ручна сокира, яку використовували для дроблення кісток з метою вилучення поживного кісткового мозку. Цей інструмент, зокрема, належить до особливого моменту в їхній історії, якраз перед тим, як вони зникли. Сейнсбері зазначив:

"Він належить до дуже пізнього періоду неандертальців, коли їхні дні в Європі та Британії були дійсно полічені".

Він додав, що надзвичайно рідкісна неандертальська сокира була в такому "свіжому" і неушкодженому стані, що її навіть не могло викинути на берег.

"Бен знайшов крем'яну сокиру у верхній гальці на пляжі Шорхем, тому дуже складно з упевненістю сказати, чи була сокира спочатку загублена там, чи її витягли з прибережних річкових відкладень під час робіт зі зміцнення берегової оборони", - написав Сейнсбері в повідомленні на Facebook.

Бен погодився надати свою безцінну знахідку в Worthing Theatres and Museum, щоб вони могли виставити її до лютого. У музеї написали:

"Величезні вітання Бену і за саму знахідку, яка настільки рідкісна, що більшість кваліфікованих археологів ніколи б її не знайшли, і за повідомлення про неї".

Зазначається, що в Сассексі до цього було виявлено єдиний екземпляр такого роду, оскільки чисельність неандертальців завжди вважалася незначною. Бен не тільки виявив неможливу стару сокиру, а й один із небагатьох екземплярів, коли-небудь знайдених у цьому районі.

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