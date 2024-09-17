Знахідка довжиною 9,5 см є найстарішою сурмою з коли-небудь знайдених.

Під час археологічних розкопок кургану Єшилова, що неподалік турецького Ізміра, було знайдено 8200-річну кам'яну ручку для сурми.

Розкопки кургану Єшилова ведуться з 2005 року і тамтешні знахідки мають важливе значення, оскільки вони припускають, що поселення в цьому районі налічують 8500 років - з 6500 року до н. е., пише Arkeonews. Курган уже розкрив деякі важливі сліди неолітичної доби і багато про ранніх поселенців у районі Ізміра. Наприклад, вони жили в окремих будинках з окремими системами дахів, на відміну від Чатал-Хююка в Середній Анатолії, де будинки будувалися поруч один з одним.

Тепер же керівник розкопок Зафер Дерін з Егейського університету оголосив, що під час розкопок, що тривають, було знайдено кам'яну ручку для сурми віком 8200 років. Було заявлено, що знахідка довжиною 9,5 см є найстарішою сурмою з коли-небудь знайдених.

Дерін сказав: "На кінчику знахідки є залишки чорної фарби. Вони називаються сурмою. Це декоративний інструмент. Це показує, що егейські жінки 8200 років тому також дбали про свій зовнішній вигляд, любили красу і дбали про себе".

Він пояснив, що загострений кам'яний олівець вмочали в ємність із фарбою. І навіть у наші дні такий спосіб все ще використовується жінками в різних частинах Анатолії, додав археолог.

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У Помпеях археологи знайшли рештки чоловіка і жінки, які загинули, коли шукали притулку під час виверження вулкана Везувій у 79 році н. е. Археологи зазначили, що в жінки із собою був невеликий запас скарбів. "Дві жертви виверження" вулкана були знайдені всередині невеликої кімнати, де вони опинилися в пастці.

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