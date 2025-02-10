Астрономів інтригує факт, що це кільце було помічено в давно відомій галактиці, відкритій ще 1884 року, хоча ніколи раніше воно там не спостерігалося.

Телескоп "Евклід" зафіксував рідкісне явище під назвою кільце Ейнштейна, яке наочно показує, як сильно викривляється простір під впливом гравітації галактики.

На знімку галактика NGC 6505, немов німбом оточена кільцем світла. Насправді це світло іншої галактики, що знаходиться прямо за NGC 6505, і її світло викривляється під впливом гравітації, утворюючи яскраве кільце, йдеться в повідомленні ESA.

"Це захоплюючий і вдалий знімок, оскільки таке досконале кільце Ейнштейна зустрічається вкрай рідко. Ми бачимо фонову галактику через простір і час, сильно викривлений галактикою на передньому плані", - прокоментував астроном з Відкритого університету Стівен Серджент.

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Кільця Ейнштейна - корисний інструмент для астрономів, оскільки вони показують об'єкти, які по-іншому було б не видно. Вони також дають можливість оцінити масу галактики, яка виступає як лінза.

Галактика NGC 6505 розташована на відстані близько 590 млн світлових років від Землі, а безіменна галактика, яку видно у вигляді кільця - на відстані 4,4 млрд світлових років.

Науковий співробітник проєкту "Евклід" Валерія Петторіно зазначила, що її інтригує факт, що це кільце було помічено в давно відомій галактиці, відкритій ще 1884 року, хоча ніколи раніше воно не спостерігалося. За її словами, це показує, наскільки потужним інструментом є "Евклід", який знаходить щось нове навіть у тих місцях, які давно вивчені.

Місія "Евкліда"

Головна місія телескопа - це пошуки темної матерії, на яку припадає близько 95% маси Всесвіту. Європейське космічне агентство (ESA) запустило телескоп 2023 року. Проєкт, вартістю мільярд євро, має створити найточнішу тривимірну карту Всесвіту.

Телескоп ESA може знаходити галактики на відстані до 10 млрд світлових років і дуже точно вимірювати прискорення розширення Всесвіту. Це дасть змогу астрономам зробити висновок про масштабний розподіл темної матерії.

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