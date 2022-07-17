Мультипредметний тест почнуть здавати вже завтра, 18 липня.

Основна сесія проведення ЗНО в Україні розпочнеться вже завтра, 18 липня. Цього року через війну його проведуть у форматі мультипредметного тесту. У разі оголошення повітряної тривоги тестування буде перериватися.

Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

"Національний мультипредметний тест буде проходити в онлайн форматі. Тобто, якщо раніше абітурієнти відповідали в зошитах, які віддавали на перевірку, то зараз все буде відбуватися онлайн", - пояснює Вітренко.

За його словами, на проходження тестування зареєструвалися вже 206 000 абітурієнтів.

"Він буде проходити тільки в захищених приміщеннях, в яких у разі повітряної тривоги буде можливість перервати тестування, щоб абітурієнти перейшли в укриття, а потім після закінчення повітряної тривоги відновити складання тесту", - додав Вітренко.

Зазначається, що Міносвіти проведе кілька сесій.

Як скласти тест за кордоном

За останніми даними, вже понад 23 країн Європи проявили ініціативу з проведення у них національного мультипредметного тестування. Першу сесію проведуть 26 міст.

"На додаткову сесію будуть додані ще країни і міста, зокрема, Туреччина і Швейцарія", - розповів заступник міністра освіти.

Для участі в тесті за кордоном вже зареєструвалися 24 997 українських абітурієнтів.

Вітренко наголосив, що списати або передати питання абітурієнти під час здачі мультипредметного тесту не зможуть, оскільки питання між собою будуть унікальними.

"Швидше за все, для абітурієнта це буде одна, скажімо так, специфічна спроба", - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, абітурієнтам вручили секретні запрошення на тестування.

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