Такий метод зосереджений на вимірюванні швидкості астероїда відносно зірок.

Вчений з Національної лабораторії Sandia (США) досліджує нетрадиційний спосіб виявлення астероїдів після настання темряви, перетворюючи сонячні дзеркала на засоби нічного спостереження. Про це пише Interesting Engineering.

Йдеться про Джона Сандаскі, який вважає, що геліостати, які здебільшого відбивають сонячне світло для вироблення електроенергії, можна перепрофілювати для виявлення слабкого світла, відбитого від об'єктів поблизу Землі, завдяки чому можна виявити потенційні загрози до того, як вони вдарять.

"Геліостатичні поля не мають нічної роботи. Вони просто стоять там без діла. Країна має можливість надати їм нічну роботу за відносно низькою вартістю для пошуку об'єктів поблизу Землі. Якби ми заздалегідь знали, що наближається астероїд і де він може впасти, ми б мали більше шансів підготуватися і зменшити потенційний збиток", - пояснив Сандаскі.

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Відомо, що геліостати здебільшого простоюють після заходу сонця, але вчений побачив у них невикористаний потенціал. Використавши поле з 212 геліостатами Національної сонячної теплової випробовувальної установки, він провів нічні експерименти в межах проєкту "Лабораторні дослідження та розробки".

"Сонячні вежі збирають мільйон ватів сонячного світла. Вночі ми хочемо зібрати фемтоват, що становить мільйонну частку мільярда вата енергії сонячного світла, яке розсіюється від астероїдів", - підкреслив Сандаскі.

Порівняно з телескопами обсерваторного класу, які покладаються на зображення з довгою експозицією для пошуку смуг астероїдів, метод вченого зосереджений на вимірюванні швидкості астероїда відносно зірок. Завдяки цьому можна заощадити як час, так і гроші.

Під час дослідження Сандаскі використовував стандартні оптичні прилади та програмне забезпечення, аби геліостат повільно рухався вперед і назад раз на хвилину.

"Ми поступово змінювали напрямок, в якому був спрямований геліостат, щоб він рухався вперед і назад приблизно раз на хвилину", - додав дослідник.

Кожної ночі Сандаскі піднімався на вершину сонячної вежі, висотою близько 60 метрів, аби контролювати роботу установки.

"Ви проводите багато часу в очікуванні. Між збором даних було приблизно 20 хвилин. Я збирав дані до світанку", - розповів вчений.

Попри те, що метою цього дослідження не було виявлення астероїда, тест підтвердив, що геліостат може ефективно відстежувати зірки.

"Ми не ставили собі за мету знайти астероїди. Ми продемонстрували, що геліостат може рухатися вперед і назад і бачити зірки", - підкреслив Сандаскі.

Також, за словами вченого, такий метод можна використовувати в оборонній сфері. Він вважає, що система може допомогти Космічним силам США відстежувати космічні апарати в навколомісячному просторі, районі поблизу Місяця, який складно контролювати з Землі.

"Це може допомогти Космічним силам США у їхній роботі з пошуку космічних апаратів, особливо в навколомісячній області. Орбіти поблизу Місяця можуть бути важкими для відстеження з Землі", - попередив Сандаскі.

Зазначимо, що геліостат - це прилад, який може повертати плоске дзеркало так, аби направляти сонячні промені постійно в одному напрямку, попри видими добовий рух Сонця.

Інші дослідження про космос

Як писав УНІАН, раніше китайські вчені придумали, як забезпечити водою людські колонії на Місяці. Зазначається, що вони змогли створити компактну установку, яка працює на сонячній енергії та може добувати кисень, водень та монооксид вуглецю з реголіту та вуглекислого газу без потреби у складному обладнанні чи зовнішніх джерелах сировини.

Також повідомлялось, що науковці виявили за 400 світлових років від Землі нову планету, яка схожа на Юпітер. Така планета отримала назву TOI-4465 b.

"TOI-4465 b - це "помірний" Юпітер, який є цінним об'єктом для вивчення газових гігантів, що заповнюють прогалину між найродючішими газовими гігантами і тими, що перебувають у нашому сонячному сусідстві", - розповів старший астроном Інституту SETI Франк Марчіс.

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