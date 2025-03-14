Перші ссавці були слабкими і не могли мірятися із динозаврами силою.

Не секрет, що перші ссавці тривалий час жили поруч із динозаврами і весь час від них потерпали. Але зрештою еволюційну битву виграли саме наші далекі пращури, а не динозаври. Нове наукове дослідження відкриває завісу таємниці на те, що саме допомогло ссавцям пережити найтемнішу добу своєї історії.

Як пише науковий вісник Interesting Engineering, перші ссавці використовували темне хутро, щоб пережити епоху динозаврів. Жодних яскравих смуг, помітних плям чи золотого відблиску — доісторичні ссавці зовсім не були схожі на тих, яких ми знаємо сьогодні. Ці істоти були вкриті темним сірим хутром від морди до хвоста.

Нове дослідження стверджує, що така монохромна шерсть служила чудовим камуфляжем і давали змогу ховатися в тінях вдень і бути невидимими вночі.

Відео дня

Як зазначають автори дослідження, до сьогодні вченим вже багато відомо про кольорову гаму зовнішнього вигляду динозаврів, особливо літаючих. Однак еволюція кольору хутра ссавців досі залишалися поза увагою. Тепер же біологи з бельгійського Гентського університету пролили трохи світла на це питання.

Цікаво, що своїх висновків дослідники дійшли, вивчаючи не лише скам’янілі рештки перших ссавців, а й пігментні структури у шерсті сучасних тварин та піддіючи їх статистичному аналізу.

Співавтор дослідження та еволюційний біолог Метью Шоукі визнає, що отримані ними результати не стали несподіванкою, враховуючи умови, в яких жили перші ссавці.

"В основному вони були їжею для динозаврів. Вони ховалися в тіні. Тож мало сенс, що вони були темними", – каже науковець.

Дослідники кажуть, що темне хутро також вказує на нічний спосіб життя мезозойських ссавців, про що також припускали попередні дослідження.

Втім вчені визнають, що у них ще досі надто мало викопного матеріалу вимерлих ссавців, тож завжди є вірогідність, що принаймні деякі види ссавців вже тоді мали яскраві кольори.

Дослідження опубліковано в журналі Science.

Інші новини зі світу науки

Як писав УНІАН, два масові вимирання в історії Землі могли бути спричинені космічними явищами. Вчені припускають, що космічні вибухи могли призвести до ерозії озонового шару Землі.

Також ми розповідали, який вигляд мали стародавні європейці. Початково вони не були такими світлими, як зараз, тож "побілішання" несло певну еволюційну перевагу.

Вас також можуть зацікавити новини: