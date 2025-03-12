Світліша шкіра могла нести еволюційну перевагу для європейців.

Більшість доісторичних європейців мали темну шкіру, волосся та очі ще в залізному віці, близько 3000 років тому, показують нові дослідження.

Як пише Live Science, вчені виявили, що гени, які спричиняють світлішу шкіру, волосся та очі, з'явилися в ранніх європейців лише близько 14 000 років тому, на пізніх стадіях палеолітичного періоду, також відомого як "стародавній кам'яний вік". Але ці світлі риси були лише спорадичними до відносно недавнього часу, сказала старша авторка дослідження Сільвія Жиротто, генетик з Університету Феррари в Італії.

Світліша шкіра могла нести еволюційну перевагу для європейців, оскільки вона давала змогу людям синтезувати більше вітаміну D, необхідного для здоров'я кісток, зубів і м'язів, за слабшого сонячного світла Європи. Але світліший колір очей - наприклад, блакитний або зелений - схоже, не мав серйозних еволюційних переваг, і тому його поява могла бути зумовлена випадковістю або статевим добором, сказала Жиротто.

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Вона та її колеги проаналізували 348 зразків стародавньої ДНК з археологічних пам'яток у 34 країнах Західної Європи та Азії, згідно з дослідженням, опублікованим 12 лютого на сервері препринтів bioRxiv.

Найстаріший, віком 45 000 років, був від особини з Усть-Ішима, виявленої в 2008 році в районі річки Іртиш у Західному Сибіру, а інший високоякісний зразок ДНК було отримано від особини SF12 віком близько 9 000 років зі Швеції.

Важливо, що багато з більш старих зразків були сильно деградовані, тому дослідники оцінили пігментацію цих особин, використовуючи "імовірнісний висновок фенотипу" і систему HIrisPlex-S, яка може передбачити колір очей, волосся і шкіри за неповним зразком ДНК.

Палеоантропологи вважають, що перші Homo sapiens постійно прибули в Європу між 50 000 і 60 000 років тому, що означає, що вони не так вже й сильно віддалилися від своїх сучасних людських предків в Африці. У результаті, у ранніх європейців спочатку була тільки генетика темної шкіри, волосся і очей, яка залежить від сотень взаємопов'язаних генів, сказала Жиротто.

Однак навіть після того, як світліші риси з'явилися в Європі близько 14 000 років тому, вони з'являлися у людей тільки спорадично до відносно недавніх часів - близько 3000 років тому - коли вони стали загальнопоширеними.

Нове дослідження показало, що частота людей з темною шкірою була все ще високою в деяких частинах Європи до мідного століття, а в деяких областях темна шкіра з'являлася часто навіть пізніше.

Дослідники виявили, що світлі очі з'явилися у людей у Північній і Західній Європі приблизно від 14 000 до 4 000 років тому, хоча на той час все ще переважали темне волосся і темна шкіра.

За словами Жиротто, генетична основа для світлішої шкіри, схоже, з'явилася у Швеції приблизно в той самий час, що і для світліших очей, але спочатку вона залишалася відносно рідкісною.

Дослідники повідомили про статистичний "сплеск" захворюваності світлим кольором очей у цей час, що свідчить про те, що блакитні або зелені очі були більш поширені в той час, ніж раніше або пізніше.

Карлес Лалуеза Фокс, палеогенетик з Інституту еволюційної біології Барселони заявив, що для нього було "сюрпризом", що деякі європейські індивідууми успадкували гени темнішої пігментації аж до залізної доби, яка була відносно нещодавньою з точки зору генетики.

За його словами, хоча нове дослідження відображає появу таких рис, як світліша шкіра, волосся та очі, причини, через які ці риси могли стати еволюційною перевагою, досі не до кінця зрозумілі.

Новини про походження людини

Вчені вивчили стародавні геноми, що охоплюють 50 000 років, які дали змогу дізнатися нову інформацію про взаємодію між неандертальцями і ранніми сучасними людьми. Потік генів неандертальців, включно з такими рисами, як колір шкіри та імунна відповідь, зіграв вирішальну роль в еволюції нашого виду.

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