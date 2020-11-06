5 листопада відбулась онлайн-церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд Україна 2020 року – авторитетного незалежного конкурсу в галузі HR і управління людським капіталом. Проєкт 1+1 media #забутипровік здобув перемогу в основній номінації «Столиця», а також в партнерській номінації «Diversity&Inclusion» від компанії Syngenta. Загалом за час існування Премії Група 1+1 media отримала 5 відзнак.

«Ініціатива #забутипровік має не лише потужну соціальну основу, але й відстоює важливі цінності, що стосуються роботи з персоналом. Зокрема, рівності, відсутності будь-якої дискримінації, мотивації та визнання. В 1+1 media все це працює з року в рік, тому ми раді ділитися позитивним досвідом і надихати інші компанії «підхоплювати вірус протидії ейджизму». Вірю, що маленькими кроками нам вдасться змінити реалії та знищити стереотипи щодо пошукачів і працівників елегантного віку», – коментує Ольга Мусійко, HR-директорка 1+1 media.

Премія HR-бренд – це унікальний конкурс HR-кейсів, який покликаний виявити актуальні тенденції та нові, ефективні ідеї, що з'являються в цій сфері; дати можливість детально вивчити інструменти, які компанії-лідери використовували протягом останнього року.

Була заснована у 2011 році hh.ua | grc. Премія присуджується в 4 номінаціях: «Столиця», «Регіон», «Україна» і «Світ», і за всі конкурсні роки на участь у Премії HR-бренд було подано понад 330 проєктів. За час свого існування Премія HR-бренд стала фактично екосистемою, яка об’єднує відомих HR- та бізнес-експертів, лідерів думок, HR-директорів провідних компаній, партнерів задля розвитку ринку праці, формування культури HR-брендингу в Україні та розуміння тенденцій майбутнього.

Довідка про проєкт #забутипровік:

#забутипровік – масштабна соціальна кампанія, мета якої – зруйнувати стереотипи про те, що люди поважного віку не здатні розпочинати власну справу, освоювати нові навички та генерувати потужні ідеї. Проєкт має кілька ключових напрямків: програму стажування для кандидатів старшого віку, в рамках якої в 2019 році було отримано майже 2000 заявок; Цикл мотивуючих історій та фоторепортажів, який знайомить українців зі справжніми Людьми Ідей+, що мають потужну історію успіху та можуть надихати ровесників; Серії експертних інтерв’ю та сюжетів на ТБ і т.д.

В грудні 2019 року проєкт #забутипровік здобув перемогу в основній номінації найпрестижнішої європейської премії в галузі комунікацій European Excellence Awards, а на початку 2020 року – спеціальну відзнаку за інноваційність від найпрестижнішої премії в галузі комунікацій 2020 In2 SABRE Awards у двох категоріях одразу.

Творча команда проєкту: Тетяна Трегобчук, керівниця департаменту корпоративних комунікацій 1+1 media, Ольга Мусійко, HR-директорка 1+1 media, Тетяна Кашуба, PR-менеджерка 1+1 media, Єлизавета Щербанова, PR-фахівчиня. Авторка ідеї: Яна Ляхович, керівниця відділу внутрішніх комунікацій 1+1 media.

Facebook-сторінка проєкту:https://www.facebook.com/forgetaboutageua/

Промо-ролик проєкту доступний тут.

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Автор: УНІАН