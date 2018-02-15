У МОН анонсували розробку електронних підручників

Розпочинається публічне обговорення проекту положення про електронні підручники.

У Міністерстві освіти і науки анонсували розробку електронних підручників.

Як повідомила прес-служба Міністерства освіти, триває розробка процедур експертизи і відбору електронних підручників, а також механізмів державного фінансування.

Робота ведеться у межах Концепції Національної освітньої електронної платформи.

Читайте такожМіносвіти спростувало інформацію про скасування батьківських комітетів у школах"Розпочинається публічне обговорення проекту положення про електронні підручники... Першу версію Концепції було ухвалено 15 грудня 2017 року на засіданні робочої групи за участі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич. Проект положення про електронні підручники для публічного обговорення підготували спільно Інститут модернізації змісту освіти і Офіс ефективного регулювання (BRDO) за участі стейкхолдерів, зокрема виробників освітнього контенту і представників учительської, батьківської та наукової спільнот", - зазначили у відомстві.

Надмета, яку ставить перед собою Міністерство освіти і науки, – створити в Україні сучасний сектор інноваційної економіки.