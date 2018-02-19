Росіяни украли світлину: обличчям всеросійського конкурсу краси стала вінничанка без її відома (відео)

Росіяни вкрали фото вінничанки для розміщення на афішах всеросійського конкурсу краси.

Скандал через красу набирає обертів у Вінниці. Росіяни вкрали фото вродливої вінничанки "Міні-міс світу" Дарини Журбенко.

Росія проводить кастинг на дитячий конкурс міні-міс, й для афіші використали портрет дівчини, яка жодної згоди на це не давала.

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"Ми з жодним агентством документів не підписували", - заявляє мама дівчинки. Батьки впевнені, що росіяни усвідомлювали, що крадуть світлину, бо вдалися до фотошопу.

Журбенки писали організаторам конкурсу, ті переадресовували їх до модельного агентства. За вказаним номером - автовідповідач, ніхто так і не перетелефонував.

Раніше українка Наталія Варченко перемогла у конкурсі краси Miss Europe Continental, який відбувся 25 листопада в італійському Неаполі.