Українка перемогла в конкурсі краси Miss Europe Continental (фото)

Українка Наталія Варченко перемогла у конкурсі краси Miss Europe Continental, який відбувся 25 листопада в італійському Неаполі. Про це в Instagram повідомила прес-служба Національного комітету «Міс Україна Всесвіт».

Зазначається, що представниця України вперше взяла участь у конкурсі і відразу ж здобула перемогу.

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«Вперше Національний комітет «Міс Україна Всесвіт» співпрацює з конкурсом Miss Europe Continental, і ми дуже раді отримати такий результат!» - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у США пройшов фінал 66-го міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2017". Головний титул дістався представниці ПАР.