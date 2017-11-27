Українка перемогла в конкурсі краси Miss Europe Continental (фото)

10:23, 27 листопада 2017
Суспільство
1715

Представниця України вперше взяла участь у конкурсі і відразу ж здобула перемогу.

Країну представляла

Українка Наталія Варченко перемогла у конкурсі краси Miss Europe Continental, який відбувся 25 листопада в італійському Неаполі. Про це в Instagram повідомила прес-служба Національного комітету «Міс Україна Всесвіт».

Українка перемогла на конкурсі / instagram.com/missukraine_universe/

Зазначається, що представниця України вперше взяла участь у конкурсі і відразу ж здобула перемогу.

Читайте також9-річна українка отримала титул Міні-міс Європа на популярному конкурсі краси

«Вперше Національний комітет «Міс Україна Всесвіт» співпрацює з конкурсом Miss Europe Continental, і ми дуже раді отримати такий результат!» - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у США пройшов фінал 66-го міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2017". Головний титул дістався представниці ПАР.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Miss Europe Continental#українка Miss Europe Continental#українка перемогла Miss Europe Continental#Наталія Варченко Miss Europe Continental