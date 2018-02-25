Скандал з Данилком і погрози Джамалі від фанатів: як проходив фінал відбору на Євробачення-2018

За результатами балів суддів та глядачів, цього року Україну на музичній першості, яка відбудеться в Лісабоні, представить 20-річний співак MELOVIN.

У Києві завершився грандіозний фінал національного відбору на міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2018".

За результатами балів суддів та глядачів, цього року Україну на музичній першості, яка відбудеться в Лісабоні, представить 20-річний співак MELOVIN.

Так, від суддів артист отримав з 6 можливих 5 балів, а від глядачів 6 балів, в результаті заробили 11 балів, що дало йому путівку на конкурс до столиці Португалії.

Загалом, у фіналі нацвідбору було шість конкурсантів: TAYANNA, MELOVIN, VILNA, LAUD, The Erised і KADNAY.

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Виконавець LAUD зізнався, що після півфіналу нацвідбору допрацював посмішку і погляд на номери і навіть продемонстрував, що у нього з цього вийшло.

Фронтвумен The Erised прислухалася до зауважень суддів у півфіналі, і на фінал вибрала більш стриману сукню. Крім того, гурт змінив свою постановку, в результаті якої на учасників колективу повилазило багато пір'я.

Не обійшлося цього вечора і без скандалів. Так, один із суддів нацвідбору Андрій Данилко запідозрив, що TAYANNA співала під фонограму. Пояснення співачки, що у неї за плечима 15-річний досвід на сцені, тому так звучить її голос, не вплинули на принципового журі. Данилко змусив режисерів програти фрагмент мінусовки треку TAYANNA, після чого, переконався, що "фонеры" там немає.

Куди більше не пощастило Джамалі, яка незабаром народить первістка. Виявляється обурені фани співака MELOVIN неабияк розсердилися на суддю за низький бал їхньому кумиру за виступ під час нацвідбору минулого року.

Джамала зізналася, що їй на телефон надходять погрози, в яких фани пишуть, що "знайдуть" і "зариють".

Приголомшений MELOVIN пообіцяв поговорити з шанувальниками і вибачився перед суддею за їх поведінку.