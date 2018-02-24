Данилко послав "в п**у" фаната Tayanna і влаштував співачці перевірку у фіналі нацвідбору Євробачення

Данилко змусив співачку доводити, що вона співала наживо.

Під час фіналу нацвідбору на Євробачення-2018 під час виступу TAYANNA розгорівся справжній скандал.

Читайте такожУкраїна сьогодні обере свого конкурсанта на Євробачення-2018: учасники фіналу та їхні пісні (відео)Після номера виконавиці з її авторською композицією "Леля", яку, вона вирішила на власний страх і ризик залишити українською, один з членів журі змусив артистку доводити, що вона співала наживо, передає ТСН.

Так, Андрій Данилко звернувся до TAYANNA з наступними словами: "Мені 58 людей зателефонували після півфіналу і сказали, що TAYANNA співала під фонограму. Чому пішли такі чутки?", - спитав Данилко.

Артистка запевнила, що її чистий спів є нічим іншим, як результатом багатогодинних репетицій та чималого досвіду в 15 років. "Мені приємно, що ходять такі чутки, але ми усі в рівних умовах і всі співаємо під музику", - відповіла співачка.

Данилко не заспокоївся і попросив режисерів нацвідбору включити мінусовку, під яку TAYANNA співала.

Суддя переконався, що в музиці немає фонограми. А співачка не розгубилася і під цей мінус заспівала зі своїм бек-вокалом так само, як і під час номеру.

Один з глядачів у залі не впорався з емоціями і почав викрикувати Данилко "ганьба" за те, що він влаштував перевірку TAYANNA. На реакцію фана артистки, Данилко теж не стримався і досить різко відповів: "Іди в п*у".

Охорона вивела чоловіка, а Данилко покликав до себе співачку поцілував її і сказав: "Друзі цей момент закрив рот всім. Вона співала наживо. Все".

Під час фіналу нацвідбору TAYANNA вийшла на сцену в брючному костюмі. Нагадаємо, що в півфіналі артистка виступала в коротенькому платтячку. "Я прислухалася до членів журі і коментарів шанувальників. Минулого разу на сцені була TAYANNA, а сьогодні Леля", - пояснила зміни у номері виконавиця.