Серед акторів у фільмі значаться Джейсон Момоа і репер 50 Cent.

Legendary Pictures оголосила, що екранізація культової серії файтингів Street Fighter вийде 16 жовтня 2026 року. Картина стане першим релізом у рамках трирічної угоди компанії з Paramount.

Як повідомили в Hollywood Reporter, сюжет розгорнеться в 1993 році. Головними героями стануть Рю і Кен, які знайомляться з Чунь Лі та отримують запрошення на світовий турнір бійців. Однак змагання виявиться лише прикриттям для змови, а товаришам доведеться битися один з одним.

У фільмі з'являться багато знакових персонажів з ігор Capcom. Серед найвідоміших акторів - Ендрю Кодзі (Рю), Ноа Сентінео (Кен), Джейсон Момоа (Бланка), Кьортіс "50 Cent" Джексон (Балрог), Давид Дастмалчян (М. Байсон) і Роман Рейнс (Акума).

Постановкою займається режисер Кітао Сакурао, відомий за екранізацією іншої ігрової гоночної серії "Скрегіт металу", а сценарій написав Далан Муссон, який раніше працював над фільмами Marvel - "Сокіл і Зимовий солдат" і "Капітан Америка 4".

Раніше ми розповідали, що набір скінів із купальниками повернув інтерес геймерів до Street Fighter 6. Гравці хвалять скіни й активно діляться скріншотами.

