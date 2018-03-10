На одеському вокзалі п'яний високопоставлений поліцейський з Сум влаштував стрілянину – джерело

Офіційно в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області цю інформацію не коментують.

В Одесі високий поліцейський чин із Сум влаштував стрілянину.

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Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, йдеться про керівника управління захисту економіки Нацполіціі в Сумській області, який нібито в стані алкогольного сп'яніння, став учасником конфлікту в поїзді Київ-Одеса.

За даними джерела, чоловік, перебуваючи у вагоні поїзда, що прибуває на станцію «Одеса-Головна», почав стріляти з травматичного пістолета.

«Фізичний стан (сп'яніння) не дав змоги йому покинути вагон, і він відправився у вагоні на «відстій». Пізніше з'ясувалося, що зник пістолет», - зазначив представник, уточнивши, що це сталося «на нинішні свята».

Дану інформацію також підтверджує сумське видання «Данкор».

Офіційно в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області цю інформацію не коментують. При цьому підтвердили, що «поліцейський у поїзді був присутній».