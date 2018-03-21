Папа Римський позбавив церковного статусу дев'ятьох монахів з Тернопільщини, які "виганяли бісів" з людей

Серед позбавлених статусу монаху опинився і екс-ігумен монастиря у Колодіївці Антоній-Григорій (Роман Планчак), який займався екзорцизмом.

На Тернопільщині колишнього ігумена монастиря у Колодіївці Підволочиського району Антонія-Григорія (Романа Планчака) позбавили статусу монаха і заборонили йому відправляти літургії та займатися екзорцизмом.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації УГКЦ, відповідний декрет Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василя Семенюка затвердив Святіший Отець Франциск.

Окрім ієромонаха Антонія-Григорія (Романа Планчака) з монашого стану видалено ще 8 монахів: ієромонаха Андрія (Миколу Костевського), брата Макарія (Миколу Кошарського), брата Йоана (Михайла Ратича), брата Вартоломея (Андрія Зубрицького), брата Якова (Дмитра Сасіна), брата Пантелеймона (Івана Василика), брата Мар’яна (Муховського), брата Миколу (Хахулу).

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Це рішення Папи Римського є остаточним і не може бути оскаржене.

Згідно із затвердженими декретами, вказані монахи втрачають приналежність до монашого стану, не мають права носити монаший одяг, втрачають усі права і позбавляються всіх обов’язків, які випливають зі складання монаших обітів, та не можуть більше називати себе монахами.

Крім того, згідно з нормами церковного права, отці Планчак і Костевський не мають права священнодіяти. Вони не можуть служити божественної літургії, уділяти Святі Таїнства та здійснювати інші богослужіння у храмі чи поза ним, зокрема звершувати будь-які прилюдні моління за хворих, екзорцизми чи подібні практики.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня 2017 року було оприлюднено заяву Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства з приводу «об’явлень» с. Марії Баран, які поширював о. Антоній-Григорій Планчак. З метою вирішення складних проблем, рішенням Блаженнішого Святослава за згодою Постійного Синоду, відбулася реорганізація монастиря Святого Теодора Студита у с. Колодіївка. Це рішення підтвердила Конгрегація для Східних Церков у Ватикані.

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За даними департаменту інформації УГКЦ, братія монастиря на чолі з ігуменом Марком (Шняком) прийняла рішення церковної влади і продовжує монаше життя в с. Колодіївка згідно з монашою традицією і правилами.

Натомість частина монахів не прийняла зауважень церковної влади і відмовилася її слухати.

«Вони продовжували порушувати монаші правила і остаточно незаконно поселилися в с. Посіч Івано-Франківської області. Вони не бажали виправити своєї поведінки», – йдеться в повідомленні.

Після відповідних попереджень дев’ять монахів були видалені з монашого стану.