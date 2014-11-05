Українські кібервійська показали кадри із життя окупованого Луганська

Українські кібервійська оприлюднили у Мережі відео про життя окупованого Луганська.

На короткому відео можна побачити різні куточки Луганська із камер спостереження на вулиці, передає ТСН. Читайте такожХакери зламали сайт "ЦВК" бойовиків На відео хакер просто перемикається поміж ними, змінюючи картинку. У неділю українські кібервійська "поклали" 48 сайтів бойовиків.

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