Українські кібервійська показали кадри із життя окупованого Луганська
01:06, 05 листопада 2014Суспільство
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Українські кібервійська оприлюднили у Мережі відео про життя окупованого Луганська.
Українські кібервійська показали кадри із життя окупованого Луганська / fotokanal.com
На короткому відео можна побачити різні куточки Луганська із камер спостереження на вулиці, передає ТСН.
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На відео хакер просто перемикається поміж ними, змінюючи картинку.
У неділю українські кібервійська "поклали" 48 сайтів бойовиків.
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