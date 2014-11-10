Росія надала бойовикам АК-74 з лазерними прицілами та сучасні снайперські гвинтівки
14:02, 10 листопада 2014Суспільство
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За оперативною інформацією, з Російської Федерації в Донецьк завезена нова партія зброї.
REUTERS
З Російської Федерації до Донецька терористам перекинуто партію автоматів Калашникова з лазерними прицілами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"За оперативною інформацією, з Російської Федерації до Донецька завезено нові автомати АК-74 з лазерними прицілами. Також надходить інформація про надання бойовикам сучасних снайперських гвинтівок", - сказав Лисенко.
Він зауважив, що наразі немає інформації про кількість цієї зброї.
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