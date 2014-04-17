Колесніков пояснив звідки у сепаратистів автомати російського виробництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку журналістам після надзвичайного з'їзду депутатів всіх рівнів Донецької області Партії регіонів.

Спочатку Колесніков сказав, що у нього немає офіційного підтвердження того, що серед сепаратистів, що захоплюють адміністративні будівлі на півночі Донецького регіону, є російські військові, так звані «зелені чоловічки».

«Я офіційно бачив тільки одного «російського військового», який на наступний день виявився директором горлівського кладовища.. Який звільнений, до того ж, два роки тому за те, що продав 38 огорож, вкрав пам'ятник і брав з бабусь гроші за нові могилки», - зауважив нардеп. А на запитання УНІАН - звідки у сепаратистів сучасне озброєння російського виробництва, багато зразків якого офіційно не присутні в Україні, відповів: «У світі продано 100 мільйонів автоматів Калашникова і ви про це знаєте краще за всіх» .

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Колесніков також підкреслив, що для вирішення проблеми виступів сепаратистів в регіоні, в Україні є силові структури. «В країні є МВС, СБУ, які мають постачати надійну, чітку, зрозумілу інформацію. Це перше. Друге - міністр внутрішніх справ разом з головою СБУ повинні... Видно, де люди озброєні, де вони становлять небезпеку для інших громадян... І з ними треба вступати в переговори!... Міністр МВС і глава СБУ повинні вступати в переговори... не голова сільради. ... Нема ж і муніципальної міліції, тому місцеві ради беззахисні», - сказав нардеп.