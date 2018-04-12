На батьківщині Сергія Корольова пройшли урочистості до Дня космонавтики (фото)

Урочистості відбулися на майдані Корольова та біля Музею космонавтики.

У Житомирі понад 200 осіб взяли участь в урочистостях з нагоди Всесвітнього дня авіації та космонавтики, який відзначається 12 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості відбулися на майдані Корольова.

Представники влади, громадськість поклали квіти до пам'ятника земляку, конструктору космічних кораблів Сергію Корольову. Після цього відбулося проходження перед учасниками заходу роти почесної варти Житомирського військового інституту імені Корольова. Завершився захід виступом дитячого колективу «Сонечко», учасники якого виконали танцювальну композицію «Космонавти живуть на землі».

Потім відбулося урочисте покладання квітів до меморіального погруддя Корольова біля Музею космонавтики.

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Заходи з нагоди Всесвітнього дня авіації та космонавтики у місті тривають. Зокрема, сьогодні у житомирському Музеї космонавтики підіб’ють підсумки ІІІ Міжнародного відкритого конкурсу творчих робіт у галузі цифрового мистецтва «Яка прекрасна наша планета!». Також у музеї буде відзначено переможців конкурсу юних астрофізиків «Лабораторія Всесвіту».

Як відомо, у Житомирі народився основоположник практичної космонавтики – Сергій Корольов. Саме під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, відбувся перший політ та вихід людини в космос.

У 1970 році в Житомирі було відкрито меморіальний будинок-музей Корольова. Сьогодні місто відоме і унікальним Музеєм космонавтики, названим на його честь. Комплекс є історичним, науковим, культурним і туристичним центром регіонального та національного значення.

12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики. Також в Україні сьогодні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України. Його встановлено згідно з указом президента від 13 березня 1997 року.