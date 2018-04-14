В Україні в поминальні дні порядок забезпечуватимуть понад 14 тисяч поліцейських

Усього, за даними відомства, в заходах очікується участь майже 14 млн громадян.

В Україні правопорядок у поминальні дні 15-17 квітня будуть забезпечувати понад 14 тис. поліцейських і тисяча нацгвардійців.

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Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє департамент комунікації МВС.

Усього, за словами Ярового, в заходах очікується участь майже 14 млн громадян.

«Правоохоронці вже підготувалися до забезпечення безпеки в поминальні дні, які відбудуться 15-17 квітня. Очікується участь близько 14 млн осіб. Для охорони громадського порядку буде залучено понад 14 тис. поліцейських і однієї тисячі гвардійців», - сказав заступник глави МЗС.

Крім того, в цей період для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації буде залучатися особовий склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій та спецтехніка.

У відомстві нагадали, що у Великодню ніч правопорядок на вулицях міст України забезпечували близько 22 тис. правоохоронців.