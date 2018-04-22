Монатік розповів, чому співає російською мовою

"Я молюся українською, а пишу - тією, на якій приходить натхнення", - заявив музикант.

Український співак Дмитро Монатік (Monatik) розповів, чому більшість його пісень російською мовою. За словами музиканта, він пише пісні на тій мові, на якій до нього приходить натхнення.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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"Ви знаєте, з дитинства у моїй родині завжди говорили двома мовами. І так, завжди я легко спілкуюся українською, і російською мовою. З великою старанністю зараз розвиваю англійську і щиро вважаю, що чим більше мов знає людина, тим краще. Я молюся українською, а пишу - тією, на якій приходить натхнення", - заявив музикант.

Відзначимо, що Дмитро Монатік родом з Луцька.

Як повідомляв УНІАН, Монатік вперше показав синів. Співак поділився з передплатниками радістю від виконання своєї давньої мрії - він відвідав з дітьми Діснейленд.