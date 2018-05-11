Першокласники не матимуть букварів і підручників на Перше вересня

Серед причин неякісно організованого конкурсу підручників автори дослідження називають нефахову експертизу проектів навчальної літератури.

Через неякісно організований Міністерством освіти і науки конкурс підручників для учнів 1 класу майбутні першокласники «Нової української школи» не отримають навчальну літературу до 1 вересня.

Такого висновку дійшли автори дослідження, яке публікує сайт телеканалу новин «24».

Зокрема, Інститут модернізації змісту освіти, який відповідає за проведення конкурсу, отримав проекти підручників із 27 навчальних дисциплін, натомість навчальна програма першого класу складається із 32 предметів.

«Вивчати вірменську, молдовську, румунську, словацьку та угорську мови з 1 класу у школах з українською мовою навчання наразі немає за чим – жоден із авторів не зголосився подати проект підручника із цих предметів», - зазначають автори дослідження.

Іще щодо 14 предметів ІМЗО отримав по одному проекту підручника. При цьому 5 проектів відсіяні експертами як неякісні.

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«Якщо ж до другого етапу конкурсу їх не допустять, то першокласники шкіл із кримськотатарською мовою навчання залишаться без букваря, в україномовних школах не буде підручників із кримськотатарської, ромської та польської мов, а в польськомовних – навчальної літератури з української мови», - додають дослідники. На їхню думку, у міністерства не залишилося часу, аби забезпечити першокласників повним комплектом підручників до початку навчального року.

«Навіть якщо МОН терміново оголосить й успішно проведе повторний конкурс підручників, видати їх до 1 вересня друкарні не встигнуть», - дійшли висновку дослідники.

Серед причин неякісно організованого конкурсу підручників автори дослідження називають нефахову експертизу проектів навчальної літератури. Навіть за виявлені однакові недоліки експерти не знімали бали з одного проекту, натомість іншим варіантам підручника знижували оцінку до мінімуму.

«Не маючи експериментальних свідчень, експерти вибраковують навіть підручники, які пройшли успішну апробацію під час пілотування Державного стандарту початкової загальної освіти у 100 українських школах 2017/2018 навчального року», - зазначає видання.

Як повідомлялося, 2018 року Міністерство освіти і науки має надрукувати за кошти державного бюджету підручники для учнів 1-х, 5-х і 10-х класів. Як заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, навчальна література для десятикласників у школи надійде після початку навчального року.