У Маріуполі провели перші спільні навчання учасників АТО та самооборони міста
У Маріуполі відбулись перші спеціальні навчання із залученням військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії України, та представників самооборони міста
Захід проведено за ініціативи керівництва сектору, представників громадських об’єднань та місцевих органів самоврядування, повідомляється на офіційному сайті Міноборони.
За легендою навчань, незадоволені громадяни у цивільному одязі заблокували адміністративну будівлю. На місце негайно прибув спільний патруль бійців добровольчого батальйону та місцевих активістів. Після невдалої спроби локалізувати конфлікт, на підмогу патрульним прибув армійський спецпідрозділ. В результаті, порушників громадського порядку було затримано та передано компетентним органам.
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"Плідна співпраця сил антитерористичної операції з місцевою владою, а також патріотично налаштованими громадянами дедалі поширюється. Так, після належної підготовки представників самооборони нещодавно ми запровадили в місті спільні патрулі. Сьогодні ж ми перевірили готовність маріупольських дружин самооборони діяти разом з військовими і мені приємно констатувати, що ми успішно впоралися із завданням", - розповів начальник відділу цивільно-військового співробітництва сектору полковник Юрій Піскун.
За словами організаторів спеціальних навчань, в їхніх планах є продовження відпрацювання спільних дій щодо наведення громадського порядку в різних умовах як в Маріуполі, так й за його межами.