У Черкасах госпіталізували ще двох отруєних дітей (відео)

Досі не встановлено через що потрапили в реанімацію школярі і вчителі.

У Черкасах протягом дня до лікарні потрапили ще двоє отруєних дітей. У той же час стан 12-х, які були в реанімації, покращився.

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На лікарняних ліжках опинилися ще двоє школярів – напередодні ввечері погано стало хлопчику, а потім госпіталізували ученицю тієї ж 8-ї школи, повідомляє ТСН. Експерти досі не визначили, яка саме речовина стала отрутою для школярів і вчителів. "На моєму досвіді такого отруєння не було", - визнає один з медиків, які працюють з постраждалими.

Діти, яких перевели з реанімації у звичайні палати, зізнаються, що дуже хочуть додому і скучили за рідними. 9-классниця Аміна Камнєва розповідає, що незважаючи на погане самопочуття учнів, урочистостей ніхто з учителів не зупинив. "Продовжували на вулиці концерт, а всіх заводили в школу. До кінця", - згадує дівчина. Її мама обурена тим, що жодних висновків щодо отруйної речовини досі немає.

Лікарі кажуть, що перші результати досліджень будуть лише через кілька днів. У звичайний сльозогінний газ медики не вірять. "Клінічна картина цього отруєння не вкладається в спектр загальних отруєнь", - пояснюють фахівці. Черкащани підозрюють, що викид отрути міг статися на місцевих підприємствах, але фахівці ДСНС це спростовують. "Не було ні ДТП, ні розливу ртуті, ні викидів на підприємствах", - стверджує прес-секретар рятувальної служби. Інформацію про постраждалих солдат з частини біля школи теж не підтверджують.

Стан вчителя і завуча покращився, їх перевели з реанімації, але спілкуватися на камеру вони відмовляються. Ще один співробітник школи залишається у реанімаційному відділенні. Школу, де стався інцидент, закрили принаймні до понеділка.