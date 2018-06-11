Знов раніше строку - Кадорр Груп здає вже 35 житловий комплекс в Одесі

На вулиці Літературній в Одесі будівельна компанія KADORR Group відкрила сучасний житловий комплекс із видом на море. Відсвяткувати новосілля прийшли понад тисячу майбутніх мешканців.

З початку року це вже четвертий проект компанії, який здається із значним випередженням заявлених строків. Швидкість зведення будинків – відмінна риса забудовника, що в котрий раз підтверджує: професійний підхід та використання сучасних технологій дозволяють будувати якісне житло у найкоротші строки. Глава корпорації KADORR Аднан Ківан разом із своєю сім’єю особисто прийшов привітати сотні щасливих сімей.

"12 днів тому ми здали ще одну "Жемчужину" в Одесі. Там ми випередили дату завершення будівництва на 34 дні. І зараз ми відкриваємо вже наступний будинок. Їх об'єднує не тільки швидкість зведення, а й висока якість. Наш принцип не ораторство, не безглузді політичні жести, а конкретні справи та довірчі відносини з вкладниками. Ми дотримуємося головних принципів компанії: якісно, швидко і з дотриманням персональної відповідальності перед вкладниками. Наші інженери працювали чи не цілодобово, аби дати вам комфортне та затишне житло. KADORR Group – це єдина компанія в Україні, яка здатна так реалізовувати свої проекти", - зазначив генеральний інвестор Аднан Ківан.

Щороку компанія забезпечує новим житлом понад 10 тисяч одеситів. Загальна площа зданих жилих квадратних метрів вже значно перевищує позначку в 2 000 000. Наразі KADORR Group очолює ТОП забудовників Одещини.

Своїми враженнями ділиться власниця квартири в ЖК «35 Жемчужина»: "Коли отримали запрошення на відкриття нашого будинку – ми були у приємному шоці. З такою якістю та таким сервісом – це унікально для нашої країни! Свого часу ми інвестували гроші саме у KADORR Group, бо нас привабила автономна система комунікацій, дитячі майданчики, паркінг та цілодобова охорона. Тут навіть зроблений черновий ремонт. Залишилося тільки шпалери поклеїти і можна заїжджати. Чимало наших знайомих придбали квартири у житлових комплексах компанії і така надійна репутація забудовника стала вирішальним фактором".

«Для мене головне - це довіра до людини, яка все це робить. Я спостерігаю вже багато років за тим, як працює компанія і сам Аднан Ківан, це дуже прогресивний шлях до благополуччя і гідного життя жителів нашого міста. Жемчжини - прекрасні! За це велика подяка всім, хто працює над створенням таких красивих будинків. » - розповідає Лариса, власниця квартири в ЖК «35 Жемчужина».

Лояльні умови придбання, багаторічне виконання взятих на себе зобов'язань, доступність інформації - все це сформувало стійку думку одеситів про KADORR Group, як про надійного та стабільного забудовника. Компанія надає унікальні умови придбання - 4% перший внесок, безвідсоткова розстрочка і закріплене право повернення вкладених коштів при бажанні інвесторів.

Сьогодні корпорація KADORR реалізує великомасштабні проекти по всій Україні. Будуються торгові площі, безнес-центри, багатомільйонні інвестиції вкладаються в розвиток сільського господарства і зведення зернових елеваторів. Тільки в Одесі Компанія володіє активами більш ніж на $ 800 млн. Глава KADORR Group Аднан Ківан найближчим часом має намір почати будівництво комплексів виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, обсяг яких сягатиме до 10 млн тонн на рік. На даний момент Аднан Ківан залишається найбільшим арабським інвестором в Україні.