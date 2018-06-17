Марш рівності в Києві: нацгвардійці перекрили центр столиці, віруючі протестують на Майдані

Увечері 16 червня Національна гвардія перекрила центр Києва і пропускає жителів довколишніх кварталів тільки за паспортом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Ганна Грабарська.

Такі заходи силовиками зроблені в рамках підготовки до Маршу рівності, який відбудеться 17 червня.

В цей час на Майдані Незалежності на молитовне стояння проти Маршу рівності зібралися кілька десятків християн різних конфесій. Про це повідомляє "Громадське".

Люди співають псалми і цитують Біблію.

"Сьогодні ми вийшли сюди, щоб показати, що ми протестуємо. І Бог створив цей світ, і не може жінка жити з жінкою, чоловік із чоловіком, тому рада церков збирається тут. Ми читаємо Біблію, там такого немає", – заявив один з організаторів акції, служитель церкви "Скинія" Ярослав Травинский.

За його словами, протест віруючих носить виключно мирний характер.

Марш рівності розпочнеться о 9.00 17 червня біля Національної опери в Києві. За попередніми даними, в ньому візьме участь близько 5 тис. осіб. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова закликала всіх "агресивно налаштованих громадян" толерантно поставитися до акції.

У 2017 році між противниками ЛГБТ-спільноти та правоохоронцями у центрі Києва сталися сутички. Двоє силовиків отримали легкі тілесні ушкодження.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що в Україні немає церкви, яка підтримує одностатеві шлюби.

Римсько-католицька церква в Україні закликала владу скасувати запланований Марш рівності в Києві.