У другий день зими Україна буде найхолоднішою в Європі: температура впаде до 18° морозу

Температура повітря буде однією з найнижчих у Європі. Вночі вона буде досягати 10-15 градусів морозу, на півночі та сході місцями до 16-18 градусів морозу. Вдень очікується 3-9 градусів нижче нуля, повідомляє Opogode.ua.

Антициклон з півночі на ім'я Робін принесе переважно суху та малохмарну погоду у всі області України, опади малоймовірні. Проте на заході місцями випаде сніг.

На дорогах утримається ожеледиця.

У західній частині очікується сніг. Температура повітря вночі 3-9 морозу, вдень 1-7 градусів морозу.

У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 8-14, місцями до 15-18 градусів морозу, вдень 4-9 градусів морозу.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-17 морозу, вдень 3-9 градусів морозу.

На сході України буде переважати суха холодна погода. Температура повітря вночі 10-17 морозу, вдень 3-9 градусів морозу.

У південній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 4-10 градусів морозу, вдень 1-6 морозу, в Криму від 2 морозу до 4 градусів тепла.

В Києві 2 грудня - без істотних опадів. Температура повітря вночі 11-15 градусів морозу, вдень 6-9 градусів морозу.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.