Завтра мороз посилиться: навіть на півдні температура вночі впаде до 22° нижче нуля

Температура повітря вночі сягатиме 10-15 градусів морозу, на сході, півночі, в центрі і навіть на півдні очікується вночі до-18-22 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 6-13 градусів морозу, повідомляє Opogode.ua.

Антициклон призведе до переважно сухої та малохмарної погоди у всіх областях України, опади малоймовірні.

На дорогах очікується ожеледиця.

У західній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі 4-10 морозу, вдень 1-7 градусів морозу, на Закарпатті вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 тепла.

У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 8-14, місцями 15-19 градусів морозу, вдень 7-13 градусів морозу.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-17 морозу, місцями 18-20 градусів морозу, вдень 8-13 градусів морозу.

На сході України буде переважати суха холодна погода. Температура повітря вночі 14-22 морозу, вдень 10-13 градусів морозу.

У південній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 6-13 градусів морозу, на Запоріжжі 14-19 градусів морозу, вдень 4-10 морозу, в Криму від 2 морозу до 4 градусів тепла.

У Києві 3 грудня - без істотних опадів. Температура повітря вночі 12-16 градусів морозу, вдень 7-11 градусів морозу.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.