У жителя Запорізької області вилучили опійний мак на 2 мільйони гривень

Правоохоронці виявили та вилучили майже 11 тис. кущів снодійного маку з ознаками культивації та близько 60 кг макових головок. За цінами «чорного ринку», вартість вилученого - близько 2 млн грн.

У Запорізькій області співробітники поліції спільно з УСБУ в Запорізькій області вилучили у місцевого жителя партію наркотичних засобів на суму 2 млн грн за цінами «чорного ринку».

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП у Запорізькій області, вчора, 26 червня, правоохоронці провели обшук домоволодіння жителя міста Кам'янка-Дніпровська (Запорізька обл.).

За місцем проживання чоловіка, 1961 року народження, правоохоронці виявили та вилучили 10 735 кущів снодійного маку з ознаками культивації та близько 60 кг макових головок.

За цінами «чорного ринку», вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 2 млн грн.

Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, солдата-контрактника в зону ООС надіслали 100 г марихуани.