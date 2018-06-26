Солдату-контрактнику в зону ООС надіслали 100 г марихуани

Солдат заявив, що наркотики раніше виростив у себе вдома для власного споживання і просто попросив приятеля відправити пакет.

В зону бойових дій на Донбасі службою доставки намагалися ввезти наркотики. Про це повідомили у прес-центрі Військової служби правопорядку на своїй сторінці в Facebook.

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"Близько ста грамів марихуани знайшли патрульні Військової служби правопорядку у солдата-контрактника в Авдіївці. Наркотики виявили в посилці, яку військовослужбовець прийшов забрати в одне з відділень служби доставки. Патрульні ВСП запропонували бійцеві добровільно показати вміст пакету. При огляді в коробці з-під мобільного телефону виявили пакет з подрібненою речовиною рослинного походження", – йдеться в повідомленні.

У ВСП додали, що солдат, якому призначалася посилка, розповів, що наркотики раніше виростив у себе вдома для власного споживання, продавати не збирався і просто попросив приятеля відправити пакет. Всі матеріали військові правоохоронці передали в Нацполіцію.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві викрили банду, яка пересилала наркотики поштою в "кіндер-сюрпризах".