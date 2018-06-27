Правий берег Запоріжжя залишився без електропостачання через грозу

Пошкоджена високовольтна лінія електропередачі, споживачів підключають до резервних схем живлення.

Правий берег міста Запоріжжя залишився без електропостачання через ранкову грозу.

Як повідомили у ПАТ «Запоріжжяобленерго», під час грози була пошкоджена ділянка високовольтної лінії електропередач потужністю 150кВ, що розташована на території Дніпропетровської області.

Від цієї ЛЕП здійснюється живлення підстанції «Армаліт» «Запоріжжяобленерго», яка забезпечує електроенергією частину правого берега Запоріжжя.

Фахівці «Запоріжжяобленерго» працюють над тим, аби заживити ці райони за резервними схемами живлення. Як зазначається, частина споживачів вже з енергопостачанням. Відновлювальні роботи безпосередньо на пошкодженій лінії виконують ремонтні бригади ПАТ «Дніпрообленерго». За необхідності фахівці «Запоріжжяобленерго» готові надати допомогу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні оголошено штормове попередження. У другій половині дня 27 і протягом 28-30 червня, у зв'язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами на річках можливе формування дощових паводків.