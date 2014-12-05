В Донецькому аеропорту пекло: "кіборги" відступили зі старого терміналу - ЗМІ

Про це повідомляє "Громадське ТБ" з посиланням на джерело в Пісках.

Зокрема, як зазначив співрозмовник, через значні пошкодження старого терміналу українським силовикам довелося його залишити.

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"Серед захисників аеропорту є загиблі, багато поранених, але їхня точна кількість наразі невідома. У старому терміналі також залишилося тіло загиблого бійця", - йдеться у повідомленні.