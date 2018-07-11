У акціях під Радою та Кабміном беруть участь понад 4 тисячі протестувальників - поліція

За даними правоохоронців, під Кабміном перебувають до 2 тисяч осіб, під стінами Ради - 2-2,5 тисячі осіб.

В акціях протесту, які проходять під Кабінетом міністрів та Верховною Радою, беруть участь близько 4,5 тис. осіб.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко.

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«Проводяться дві заплановані акції. Досить масштабні масові акції проводять представники підприємства з Дніпропетровської області. Інша акція – це представники «АвтоЄвроСили». Акція «АвтоЄвроСили» проходить під Верховної Радою, інша – під Кабінетом міністрів. Акції досить чисельні. Під Кабінетом міністрів, за нашими оцінками, перебуває до 2 тисяч осіб, під парламентом – 2-2,5 тисячі осіб. Поки все проходить спокійно, не враховуючи те, що хтось запалив димову шашку. Ми спілкуємось з самими мітингувальниками, їхніми організаторами – постійний контакт, і поки що жодної провокації, сутичок і тим більше постраждалих немає», - сказав Крищенко.

Він також зазначив, що рух центральною частиною вулиці Грушевського перекрито.

«Автомобілі направляються іншими вулицями. Поки будуть такі масштабні акції, в тому числі задля вимоги безпеки, ми рух перекриваємо. До обіду він точно буде перекритий. Потім будемо дивитись на інтенсивність цих акцій, кількість людей. Можливо, представники з Дніпропетровська свою акцію закінчать, і ми будемо вже вирішувати, чи є можливість відновити рух, чи ні», - додав Крищенко.

На запитання, якими будуть дії поліції, якщо акція учасників автомобілів з іноземною реєстрацією триватиме безстроково, і мітингувальники перекриватимуть інші вулиці, він відповів: «Одна акція, яка проходить біля Кабінету міністрів, не заявлена як безстрокова. Вони оголосять свої вимоги, і акція буде згорнута. Акція «АвтоЄвроСили» є таке, що вона буде безстрокова. Але поки що ні заявок, ні намірів перекривати інші автошляхи у місті Києві не було. Якщо таке буде, поліція буде, дійсно, вживати заходи, щоб у місті не наступив транспортний колапс».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, у Києві автомобілісти перекрили машинами проїжджу частину вулиці Грушевського і проводять мітинг біля центрального входу до будівлі Верховної Ради України. Мітингувальники тримають прапори із символікою «АвтоЄвросили». Охорону парламенту посилено по периметру будівлі.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які заблокували низку центральних вулиць у Києві, вимагають від уряду скасувати постанову Кабінету міністрів №475, згідно з якою українські поліцейські отримали доступ до митної бази "Інспектор-2006", і внести до порядку денного Верховної Ради законопроекти №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення машин.